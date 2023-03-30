Oppo A1x tanıtıldı: 5G desteği, 90 Hz ekran ve 5.000 mAh pil

Tam Boyutta Gör Oppo bugün Çin'de 5G bağlantısını destekleyen yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıttı. Şirketin bütçe dostu A serisi cihazlarının arasına katılan Oppo A1x, oldukça uygun bir fiyat etiketiyle tüketicilere sunulacak.

Nokia yeni kullanıcı arayüzü tasarım dilini tanıttı: Pure UI 3 sa. önce eklendi

Akıllı telefon damla çentikli 6.56 inç HD+ ekrana sahip. LCD panel 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık değeri ile öne çıkıyor. Oppo cihazda MediaTek Dimensity 700 yonga setine yer vermiş. Buna LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama alanı eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör

Çift arka kamera

Cihazın arka panelinde 13 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera sistemi mevcut. Ön yüzünde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Akıllı telefonda 10W şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya bulunduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Oppo A1x kutudan Android 12 tabanlı ColorOS 12 yüklü şekilde çıkıyor. Diğer özelliklerini microSD kart yuvası, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C bağlantı noktası ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz.

Oppo A1x Özellikleri:

Ekran: 6.56 inç, LCD, HD+, 90 Hz

6.56 inç, LCD, HD+, 90 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 Bellek: 6/8 GB RAM

6/8 GB RAM Depolama: 128 GB

128 GB Pil: 5.000 mAh (10W şarj)

5.000 mAh (10W şarj) Arka Kamera: 13 MP (ana), 2 MP (derinlik sensörü)

13 MP (ana), 2 MP (derinlik sensörü) Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşletim sistemi: Android 12, ColorOS 12

Oppo A1x Fiyatı:

6 GB + 128 GB - 200 dolar

8 GB + 128 GB - 230 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.