Oppo A1x tanıtıldı: 5G desteği, 90 Hz ekran ve 5.000 mAh pil

Akıllı telefon damla çentikli 6.56 inç HD+ ekrana sahip. LCD panel 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık değeri ile öne çıkıyor. Oppo cihazda MediaTek Dimensity 700 yonga setine yer vermiş. Buna LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama alanı eşlik ediyor.
Çift arka kamera
Cihazın arka panelinde 13 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera sistemi mevcut. Ön yüzünde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Akıllı telefonda 10W şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya bulunduğunu belirtelim.
Oppo A1x Özellikleri:
- Ekran: 6.56 inç, LCD, HD+, 90 Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 700
- Bellek: 6/8 GB RAM
- Depolama: 128 GB
- Pil: 5.000 mAh (10W şarj)
- Arka Kamera: 13 MP (ana), 2 MP (derinlik sensörü)
- Ön Kamera: 8 MP
- İşletim sistemi: Android 12, ColorOS 12
Oppo A1x Fiyatı:
- 6 GB + 128 GB - 200 dolar
- 8 GB + 128 GB - 230 dolar
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