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    Oppo A1x tanıtıldı: 5G desteği, 90 Hz ekran ve 5.000 mAh pil

    Çinli teknoloji devi Oppo yeni bir A serisi akıllı telefon duyurdu. Oppo A1x olarak adlandırılan model 5G desteği, 6.56 inç ekran ve MediaTek Dimensity 700 işlemciyle geliyor.
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    Oppo A1x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo bugün Çin'de 5G bağlantısını destekleyen yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıttı. Şirketin bütçe dostu A serisi cihazlarının arasına katılan Oppo A1x, oldukça uygun bir fiyat etiketiyle tüketicilere sunulacak.

    Akıllı telefon damla çentikli 6.56 inç HD+ ekrana sahip. LCD panel 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık değeri ile öne çıkıyor. Oppo cihazda MediaTek Dimensity 700 yonga setine yer vermiş. Buna LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama alanı eşlik ediyor.

    Oppo A1x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Çift arka kamera

    Cihazın arka panelinde 13 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera sistemi mevcut. Ön yüzünde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Akıllı telefonda 10W şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya bulunduğunu belirtelim.

    Oppo A1x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo A1x kutudan Android 12 tabanlı ColorOS 12 yüklü şekilde çıkıyor. Diğer özelliklerini microSD kart yuvası, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C bağlantı noktası ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz.

    Oppo A1x Özellikleri:

    • Ekran: 6.56 inç, LCD, HD+, 90 Hz
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 700
    • Bellek: 6/8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB
    • Pil: 5.000 mAh (10W şarj)
    • Arka Kamera: 13 MP (ana), 2 MP (derinlik sensörü)
    • Ön Kamera: 8 MP
    • İşletim sistemi: Android 12, ColorOS 12

    Oppo A1x Fiyatı:

    • 6 GB + 128 GB - 200 dolar
    • 8 GB + 128 GB - 230 dolar
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