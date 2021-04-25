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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme yeni ürünlerini 30 Nisan'da tanıtacak: İşte duyurulacak 7 cihaz

    Realme, 30 Nisan tarihinde Malezya'da bir lansman etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Şirket akıllı saatten kablosuz kulaklığa ve gece lambasına kadar birçok yeni ürün tanıtmaya hazırlanıyor.
    25 Nisan 2021, 19:00 (8 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme yeni ürünlerini 30 Nisan'da tanıtacak: İşte duyurulacak 7 cihaz
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    Realme önümüzdeki hafta yeni bir etkinlik düzenleyecek. Çinli markanın yeni ürünlerini sergileyeceği lansman 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

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    Şirket tanıtacağı ürünleri sır perdesi arkasına saklamak yerine açık bir şekilde tanıtım posterinde gösterdi. Lansman etkinliğinde sahneye çıkacak toplam 7 cihaz var.

    İlk olarak iki yeni akıllı saatten başlayalım. Gelecek hafta Realme Watch 2 ve Realme Watch S Master Edition'ın özel bir versiyonu ile tanışacağız.

    Realme yeni ürünlerini 30 Nisan'da tanıtacak: İşte duyurulacak 7 cihaz
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    Harekete duyarlı gece lambası ve alkalin pil

    Bunları iki kablosuz kulaklık modeli izliyor. Realme Buds Q2 isimli model geçen yıl çıkış yapan Realme Buds Q'nun yerini alacak. Ayrıca Nisan başında resmiyet kazanan Realme Buds Air 2 Neo tekrardan sergilenecek.

    Tüm bunlara ek olarak oldukça kompakt bir Bluetooth hoparlör izlenimi veren Realme Cobble, harekete duyarlı Realme Motion gece lambası ve bir alkalin pil de tanıtılacak ürünler arasında yer alıyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/24/realme-aiot-launch-scheduled-for-april-30-realme-watch-2-buds-q2-and-more-coming/
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Moueson 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple varken yüzüne bakılmaz bu markanın
    1 Yanıt Yanıtla
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    C caglar103 (Çağlar Kaya) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Hımm herkez apple 12 bin versin. Apple da herşey para 💰
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