Realme yeni ürünlerini 30 Nisan'da tanıtacak: İşte duyurulacak 7 cihaz

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Realme önümüzdeki hafta yeni bir etkinlik düzenleyecek. Çinli markanın yeni ürünlerini sergileyeceği lansman 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

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Şirket tanıtacağı ürünleri sır perdesi arkasına saklamak yerine açık bir şekilde tanıtım posterinde gösterdi. Lansman etkinliğinde sahneye çıkacak toplam 7 cihaz var.

İlk olarak iki yeni akıllı saatten başlayalım. Gelecek hafta Realme Watch 2 ve Realme Watch S Master Edition'ın özel bir versiyonu ile tanışacağız.

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Harekete duyarlı gece lambası ve alkalin pil

Bunları iki kablosuz kulaklık modeli izliyor. Realme Buds Q2 isimli model geçen yıl çıkış yapan Realme Buds Q'nun yerini alacak. Ayrıca Nisan başında resmiyet kazanan Realme Buds Air 2 Neo tekrardan sergilenecek.

Tüm bunlara ek olarak oldukça kompakt bir Bluetooth hoparlör izlenimi veren Realme Cobble, harekete duyarlı Realme Motion gece lambası ve bir alkalin pil de tanıtılacak ürünler arasında yer alıyor.

https://www.gizmochina.com/2021/04/24/realme-aiot-launch-scheduled-for-april-30-realme-watch-2-buds-q2-and-more-coming/

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