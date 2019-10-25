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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RED kurucusu emekli oldu, Hydrogen ONE projesi rafa kalktı

    Süper akıllı telefon projelerinin son dönem örneklerinden birisi olan Hydrogen ONE iptal edildi. Projenin en büyük destekçisi ve firmanın kurucusu Jim Jannard emekli oluyor.
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    android
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    RED kurucusu emekli oldu, Hydrogen ONE projesi rafa kalktı

    Dünyanın ilk 3 boyutlu hologram ekrana sahip akıllı telefonu iddiasıyla piyasaya sürülen Hydrogen ONE beklentilerin altında kalınca ünlü RED firması ikinci nesil için harekete geçmişti. Ne var ki proje tümden iptal edildi.

    Tamamen rafa kalktı

    Bilindiği üzere RED firması sinema sektörü için üst seviyede video kameralar üretiyor ve sektörün lider ismi diyebiliriz. Firma geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon sektörüne de el atmayı istedi ve ortaya Hydrogen ONE projesi çıktı.

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    İlk izlenimleri olumlu olsa da hologram ekrana sahip Hydrogen ONE modeli piyasaya çıkmakta gecikti ve kamera aksesuarları da hazırlanamadı. Firma ilk projeyi rafa kaldırarak ikinci nesil için çalışmalara başladı.

    Projenin en önemli destekçisi RED firmasının kurucusu Jim Jannard’dı. Jannard projenin devam ederek ikinci nesle geçmesinde de ön ayak olmuştu. Ne var ki 70 yaşındaki ünlü isim emekli olmaya karar verdi.

    Sektörde 45 yılın geçiren Jannard yazdığı mektupta sağlık sorunları nedeniyle artık dinlenmesi gerektiğini belirterek çalışanlarına veda etti. Jannard bu nedenle Hydrogen One projesinin de sonlandırıldığını duyurdu. Büyük yatırımlar yapılarak hayata geçirilen Hydrogen One böylece hayal kırıklığı olan markalar listesinde yerini aldı. Jannard ilk nesil telefona teknik destek vermeye devam edeceklerini ve Komodo kamera modülünün de piyasaya çıkacağını ifade etti. Jannard ayrıca Oakley markasının da sahibiydi.



    https://androidcommunity.com/red-founder-is-retiring-hydrogen-one-project-will-be-no-more-20191025/ Yorum Yaz
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    Relax Relax 1 gün en beğenilen
    Haberi duzeltin lutfen Hydrogen Two rafa kalkti One modelinin satisi yapildi. Editorler ingilizce de mi bilmiyor?
    Yanıtla +6
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Relax Relax 1 gün en beğenilen
    Haberi duzeltin lutfen Hydrogen Two rafa kalkti One modelinin satisi yapildi. Editorler ingilizce de mi bilmiyor?
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sniper23 1 gün
    Bu adamı 50 yaşında falan sanıyordum meğersem 70 yaşında imiş. Hiç yaş göstermiyor dayı.
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    Relax Relax 1 gün
    Abartılı vaatlerle çıkan her şey patlıyor. Esential phone da böyle patlamıştı. Alanlara yazık oldu. Alan varsa sakın satmasın en azından dursun ellerinde değişik bir cihaz bence.
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