RED kurucusu emekli oldu, Hydrogen ONE projesi rafa kalktı

Dünyanın ilk 3 boyutlu hologram ekrana sahip akıllı telefonu iddiasıyla piyasaya sürülen Hydrogen ONE beklentilerin altında kalınca ünlü RED firması ikinci nesil için harekete geçmişti. Ne var ki proje tümden iptal edildi.

Tamamen rafa kalktı

Bilindiği üzere RED firması sinema sektörü için üst seviyede video kameralar üretiyor ve sektörün lider ismi diyebiliriz. Firma geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon sektörüne de el atmayı istedi ve ortaya Hydrogen ONE projesi çıktı.

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İlk izlenimleri olumlu olsa da hologram ekrana sahip Hydrogen ONE modeli piyasaya çıkmakta gecikti ve kamera aksesuarları da hazırlanamadı. Firma ilk projeyi rafa kaldırarak ikinci nesil için çalışmalara başladı.

Projenin en önemli destekçisi RED firmasının kurucusu Jim Jannard’dı. Jannard projenin devam ederek ikinci nesle geçmesinde de ön ayak olmuştu. Ne var ki 70 yaşındaki ünlü isim emekli olmaya karar verdi.

Sektörde 45 yılın geçiren Jannard yazdığı mektupta sağlık sorunları nedeniyle artık dinlenmesi gerektiğini belirterek çalışanlarına veda etti. Jannard bu nedenle Hydrogen One projesinin de sonlandırıldığını duyurdu. Büyük yatırımlar yapılarak hayata geçirilen Hydrogen One böylece hayal kırıklığı olan markalar listesinde yerini aldı. Jannard ilk nesil telefona teknik destek vermeye devam edeceklerini ve Komodo kamera modülünün de piyasaya çıkacağını ifade etti. Jannard ayrıca Oakley markasının da sahibiydi.

https://androidcommunity.com/red-founder-is-retiring-hydrogen-one-project-will-be-no-more-20191025/