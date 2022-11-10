Reddit kullanıcısı bodrumunda 1956 yılından kalma son derece nadir bilgisayar buldu

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Pazartesi günü Reddit’teki r/vintagecomputing başlığı altında “c-wizz” adlı kullanıcı son derece nadir olan ve büyükanne ve büyükbabasının bodrumunda bulunan iki eski bilgisayarın fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan resmin solunda olan Digital Equipment Corporation tarafından üretilmiş PDP-8/e bilgisayarı gözükürken asıl dikkat çeken ise Librascope imzalı LGP-30.
Sadece 45 adet üretilmiş olabilir ⌨️
Bir başka Reddit kullanıcı LGP-30 bilgisayarından sadece 45 adet üretildiğini belirtiyor. Muhtemelen düşük talep ve yüksek fiyat bu rakamın başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Öte yandan diğer LGP-30 bilgisayarların durumu ise bilinmiyor.
C-wizz'e göre dedesi bilgisayarı "60'larda inşaat mühendisliği hesaplamaları" için kullanmış. Muhtemelen Almanya'da özel olarak bir bilgisayara sahip olan tek insanlardan birisiydi. Ne de olsa LGP-30, IBM ve Apple'ın 1970'lerde kişisel bilgisayarları piyasaya sürmesinden çok daha önce piyasadaydı. Öte yandan keşfedilen LGP-30 çalışır durumda değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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