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    Reddit kullanıcısı bodrumunda 1956 yılından kalma son derece nadir bilgisayar buldu

    Bir Reddit kullanıcı büyükbabasının evinde 1956 yılından kalma son derece nadir bilgisayarlar buldu. 1950'lerde bilgisayarlar neredeyse yalnızca devlet ve işletmeler tarafından kullanılıyordu.
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    Reddit kullanıcısının evinden 1956’da kalma bilgisayar çıktı Tam Boyutta Gör
    1950'ler ve 1960'larda bilgisayarlar neredeyse yalnızca üst düzey işletmeler ve devlet birimleri tarafından kullanılıyordu. O zamanlarda çok az sayıda vatandaşın evinde bilgisayar bulunuyordu. Bir Reddit kullanıcı ise büyükbabalarının bodrum katında o yıllardan kalma son derece nadir bilgisayarlar buldu.

    Değeri şuan 500.000 dolardan fazla 💵

    Pazartesi günü Reddit’teki r/vintagecomputing başlığı altında “c-wizz” adlı kullanıcı son derece nadir olan ve büyükanne ve büyükbabasının bodrumunda bulunan iki eski bilgisayarın fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan resmin solunda olan Digital Equipment Corporation tarafından üretilmiş PDP-8/e bilgisayarı gözükürken asıl dikkat çeken ise Librascope imzalı LGP-30.

    Reddit kullanıcısının evinden 1956’da kalma bilgisayar çıktı Tam Boyutta Gör
    LGP-30, 1956'da üretime başladı ve yaklaşık 47.000 dolara satılıyordu. Enflasyon farkını çıkardığımızda ürünün bugünkü fiyatı ise yaklaşık 513.000 dolar. 1950'lerin ortalarındaki diğer bilgisayarlar hala tüm odaları kapladığından, LGP-30 zamanına göre nispeten küçüktü ve hafifti. Tabii buradaki “hafif” sizi şaşırtmasın zira bilgisayarın ağırlığı yaklaşık 363 kilogramdı. LGP-30, sadece 113 vakumlu tüp ve 1.450 diyot ile dönemin geleneksel ofis gücüne sahipti ve klimaya ihtiyaç duymuyordu. 4096 kelimelik hafızası, 120 kHz saat hızı ve 1500W güç tüketimi ile günümüze göre gülünç özelliklere sahipti.

    Sadece 45 adet üretilmiş olabilir ⌨️

    Bir başka Reddit kullanıcı LGP-30 bilgisayarından sadece 45 adet üretildiğini belirtiyor. Muhtemelen düşük talep ve yüksek fiyat bu rakamın başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Öte yandan diğer LGP-30 bilgisayarların durumu ise bilinmiyor.

    C-wizz'e göre dedesi bilgisayarı "60'larda inşaat mühendisliği hesaplamaları" için kullanmış. Muhtemelen Almanya'da özel olarak bir bilgisayara sahip olan tek insanlardan birisiydi. Ne de olsa LGP-30, IBM ve Apple'ın 1970'lerde kişisel bilgisayarları piyasaya sürmesinden çok daha önce piyasadaydı. Öte yandan keşfedilen LGP-30 çalışır durumda değil.

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