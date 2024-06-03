iPhone 16 Pro ve Pro Max'in çerçeve boyutları ortaya çıktı

Daha büyük ekran, daha küçük çerçeve
Kaçıranlar için iPhone 16 Pro'da 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max'te ise ise 6.9 inçlik bir ekranla karşılaşacağız. Bu, yıllardır iPhone'larda görülen ilk önemli ekran boyutu artışı olacak. Ancak daha büyük ekranlara rağmen, cihazların boyutunda değişim beklenmiyor. Hatırlayacak olursak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, şaşırtıcı derecede ince çerçevelere sahipti. iPhone 16 ise sınırları daha da zorlayacak gibi görünüyor.
Bunun arkasındaki teknoloji ise şu an için açıklanmadı. Daha önce Apple'ın ''düşük enjeksiyon basıncıyla kalıplama'' (LIPO) adı verilen bir teknik üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Raporda ise, bundan çok daha verimli ''Border Reduction Structure'' (Kenar Azaltma Yapısı) teknolojisine işaret ediliyor. Bu teknolojiyle ekranın altındaki bakır kablolar kıvrılarak alt çerçevenin küçülmesi sağlanıyor.
Kötü haber şu ki, bu yeni teknolojinin iPhone 16 Pro ve Phone 16 Pro Max’in üretim maliyetlerini artırabileceği ve potansiyel olarak fiyat artışına yol açabileceğine dair spekülasyonlar mevcut. Ancak daha önceki modellerdeki benzer söylentilerine rağmen, Apple genellikle fiyatları sabit tutmayı başarmıştı. Bu nedenle tüm detaylar için Eylül ayındaki lansmana kadar beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.