iPhone 16 Pro ve Pro Max'in çerçeve boyutları ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Apple'ın Eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 16 serisinin özellikleri hakkında çok sayıda söylenti dolanıyor. Bugüne kadarki bilgiler ise, önemli tasarım değişikliklere işaret ediyordu. Son olarak iPhone 16 Pro ve Pro Max, yeni bir teknoloji sayesinde çok daha da ince çerçevelere sahip olabilir.

Daha büyük ekran, daha küçük çerçeve

Kaçıranlar için iPhone 16 Pro'da 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max'te ise ise 6.9 inçlik bir ekranla karşılaşacağız. Bu, yıllardır iPhone'larda görülen ilk önemli ekran boyutu artışı olacak. Ancak daha büyük ekranlara rağmen, cihazların boyutunda değişim beklenmiyor. Hatırlayacak olursak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, şaşırtıcı derecede ince çerçevelere sahipti. iPhone 16 ise sınırları daha da zorlayacak gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Weibo'da paylaşılanlara göre iPhone 16 Pro Max'teki çerçeve kalınlığı 1.15mm'ye kadar düşecek. Bunun iPhone 15 Pro Max özelinde 1.70mm seviyesinde olduğu hatırlatalım. iPhone 16 Pro'da ise 1.20mm kalınlığa işaret ediliyor. Dolayısıyla ekran-görevde oranı artarken, kalınlıkta yüzde 40'lık bir düşüş sağlanmış olacak.

Bunun arkasındaki teknoloji ise şu an için açıklanmadı. Daha önce Apple'ın ''düşük enjeksiyon basıncıyla kalıplama'' (LIPO) adı verilen bir teknik üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Raporda ise, bundan çok daha verimli ''Border Reduction Structure'' (Kenar Azaltma Yapısı) teknolojisine işaret ediliyor. Bu teknolojiyle ekranın altındaki bakır kablolar kıvrılarak alt çerçevenin küçülmesi sağlanıyor.

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Kötü haber şu ki, bu yeni teknolojinin iPhone 16 Pro ve Phone 16 Pro Max’in üretim maliyetlerini artırabileceği ve potansiyel olarak fiyat artışına yol açabileceğine dair spekülasyonlar mevcut. Ancak daha önceki modellerdeki benzer söylentilerine rağmen, Apple genellikle fiyatları sabit tutmayı başarmıştı. Bu nedenle tüm detaylar için Eylül ayındaki lansmana kadar beklememiz gerekecek.

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iPhone 16 Pro ve Pro Max, çerçeveleriyle "dünya rekoru" kıracak!