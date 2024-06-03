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    iPhone 16 Pro ve Pro Max'in çerçeve boyutları ortaya çıktı

    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max halihazırda 1,55 mm ile halihazırda çok ince çerçevelere sahip. Ancak Apple, iPhone 16 ile sınırları daha da zorlayacak gibi görünüyor.
    iPhone 16 Pro ve Pro Max, çerçeveleriyle 'dünya rekoru' kıracak! Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 16 serisinin özellikleri hakkında çok sayıda söylenti dolanıyor. Bugüne kadarki bilgiler ise, önemli tasarım değişikliklere işaret ediyordu. Son olarak iPhone 16 Pro ve Pro Max, yeni bir teknoloji sayesinde çok daha da ince çerçevelere sahip olabilir. 

    Daha büyük ekran, daha küçük çerçeve

    Kaçıranlar için iPhone 16 Pro'da 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max'te ise ise 6.9 inçlik bir ekranla karşılaşacağız. Bu, yıllardır iPhone'larda görülen ilk önemli ekran boyutu artışı olacak. Ancak daha büyük ekranlara rağmen, cihazların boyutunda değişim beklenmiyor. Hatırlayacak olursak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, şaşırtıcı derecede ince çerçevelere sahipti. iPhone 16 ise sınırları daha da zorlayacak gibi görünüyor.

    iPhone 16 Pro ve Pro Max, çerçeveleriyle 'dünya rekoru' kıracak! Tam Boyutta Gör
    Weibo'da paylaşılanlara göre iPhone 16 Pro Max'teki çerçeve kalınlığı 1.15mm'ye kadar düşecek. Bunun iPhone 15 Pro Max özelinde 1.70mm seviyesinde olduğu hatırlatalım. iPhone 16 Pro'da ise 1.20mm kalınlığa işaret ediliyor. Dolayısıyla ekran-görevde oranı artarken, kalınlıkta yüzde 40'lık bir düşüş sağlanmış olacak.

    Bunun arkasındaki teknoloji ise şu an için açıklanmadı. Daha önce Apple'ın ''düşük enjeksiyon basıncıyla kalıplama'' (LIPO) adı verilen bir teknik üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Raporda ise, bundan çok daha verimli ''Border Reduction Structure'' (Kenar Azaltma Yapısı) teknolojisine işaret ediliyor. Bu teknolojiyle ekranın altındaki bakır kablolar kıvrılarak alt çerçevenin küçülmesi sağlanıyor.

    Kötü haber şu ki, bu yeni teknolojinin iPhone 16 Pro ve Phone 16 Pro Max’in üretim maliyetlerini artırabileceği ve potansiyel olarak fiyat artışına yol açabileceğine dair spekülasyonlar mevcut. Ancak daha önceki modellerdeki benzer söylentilerine rağmen, Apple genellikle fiyatları sabit tutmayı başarmıştı. Bu nedenle tüm detaylar için Eylül ayındaki lansmana kadar beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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