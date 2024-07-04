Vivo Y18 Türkiye’de satışta

Vivo Y18 özellikleri ve fiyatı
- 6.56 inçlik IPS ekran
- Helio G85 yonga seti
- 8GB LPDDR4X RAM
- 128GB/256GB eMMC 5.1 depolama
- 50MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj
- 9999TL-10999TL
Vivo Y18 akıllı telefon modeli 840 nit parlaklık, 90Hz tazeleme hızı, 1TB depolama alanı, 8GB sanal RAM, 40 aylık pil sağlığı, 2 yıl büyük Android güncelleme garantisi ve Akıllı Şarj Motoru 2.0 gibi özelliklerle geliyor. Temmuz sonuna kadar zincir mağazalardan Y18 satın alanlar stoklarla sınırlı 10 taksit kampanyasından da faydalanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.