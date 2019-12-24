Redmi K20, Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesi almaya başladı

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Xiaomi, Kasım ayında kararlı MIUI 11 arayüz güncellemelerini, akıllı telefonlarına dağıtmaya başlamıştı. Ancak bu sürüm Android 9 tabanlıydı. Çin'den gelen yeni rapor ise şirketin Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemelerine başladığını gösteriyor.

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Şimdilik Çin'deki cihazlara gönderiliyor

Redmi K20 model akıllı telefonlar için dağıtılan güncelleme MIUI V11.0.2.0.QFJCNXM sürüm numarasına sahip ve 2.3 GB büyüklüğünde. Güncellemeyle birlikte cihaza güvenlik yaması, daha iyi konum kontrolü ve gizlilik ayarları, QR kodu ile Wi-Fi paylaşımı ve uygulama balonları gibi yeni Android 10 özellikleri geldiği ifade edilmiş.

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MIUI 11 arayüzünün tasarım revizyonu ile birleştirilen bu özelliklere, sistem genelinde Karanlık Mod desteğinin de eklendiğini belirtelim. Redmi K20 dağıtılan bu güncelleme şimdilik Çin'deki kullanıcılara ulaşıyor. Google hizmetlerine uyarlandıktan sonra ise tüm dünyadaki kullanıcılara gönderileceğini belirtelim. Otomatik güncelleme özelliğiniz kapalıysa, güncellemenin gelip gelmediğini manuel olarak kontrol etmeniz gerektiğini de unutmayın.

https://www.gizchina.com/2019/12/23/redmi-k20-pushes-miui-11-android-10-update/