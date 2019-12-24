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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K20, Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesi almaya başladı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, Redmi K20 akıllı telefon modellerine kararlı Android 10 güncellemesini göndermeye başladı. Şimdilik Çin'de başlayan güncelleme diğer ülkelere de dağıtılacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Redmi K20, Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesi almaya başladı
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    Xiaomi, Kasım ayında kararlı MIUI 11 arayüz güncellemelerini, akıllı telefonlarına dağıtmaya başlamıştı. Ancak bu sürüm Android 9 tabanlıydı. Çin'den gelen yeni rapor ise şirketin Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemelerine başladığını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Çin hükümeti, Xiaomi ve Tencent'i yasa dışı veri toplamakla suçluyor"

    Şimdilik Çin'deki cihazlara gönderiliyor

    Redmi K20 model akıllı telefonlar için dağıtılan güncelleme MIUI V11.0.2.0.QFJCNXM sürüm numarasına sahip ve 2.3 GB büyüklüğünde. Güncellemeyle birlikte cihaza güvenlik yaması, daha iyi konum kontrolü ve gizlilik ayarları, QR kodu ile Wi-Fi paylaşımı ve uygulama balonları gibi yeni Android 10 özellikleri geldiği ifade edilmiş.

    MIUI 11 arayüzünün tasarım revizyonu ile birleştirilen bu özelliklere, sistem genelinde Karanlık Mod desteğinin de eklendiğini belirtelim. Redmi K20 dağıtılan bu güncelleme şimdilik Çin'deki kullanıcılara ulaşıyor. Google hizmetlerine uyarlandıktan sonra ise tüm dünyadaki kullanıcılara gönderileceğini belirtelim. Otomatik güncelleme özelliğiniz kapalıysa, güncellemenin gelip gelmediğini manuel olarak kontrol etmeniz gerektiğini de unutmayın.



    https://www.gizchina.com/2019/12/23/redmi-k20-pushes-miui-11-android-10-update/ Yorum Yaz
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    TheStarBox 2 sa.
    Ben mi9t pro(k20 pro) kullanıyorum ve işletim sistemi 1 aydır falan android 10.
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    mr.biceps 2 sa.
    Cok guzel bir fiyat performans telefonu fakat arayüzde onlarca bug ve donma sorunu yaşadım, en önemlisi whatsapptan foto gönderirken donma kapanma sorunuydu (MIUI 11). Dayanamadım sattım en sonunda.
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    atilgan26 2 sa.
    xiaomi iyi telefon üretiyor lakin yazılım yapmasa daha iyi. Rezalet bir yazılımı var. Yazsam tek tek 1 günümü alır. Her yerinde bug dolu. Göçmeler gereksiz kapanmalar açılmamalar. Doğru düzgün okumayan parmak izleri, devre dışıyken dahi ortaya çıkan ekran iz kilidi. Donan kameralar, Ağır çekim çemeyen ağır çekim modu, 1 saatte biten bataryalar, Yeniden başlat dediğinde başlayamamalar. V.s 100 tane sayarım. 3 aylık tecrübemle. Seneye kadar sabredebilirsem REkorlar kitabına girecek arıza listesi oluşturabilirim.
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    unununium 3 sa.
    k20 pro global sürüm miui11 kullanıyorum kimse geçmesin çok buglu.
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    aga61 3 sa.
    eu rom kullananlar miui 11 ve android 10 sürümünü yaklaşık 3 aydır kullanıyorlar.
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