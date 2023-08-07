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    Xiaomi'den bir telefona daha Android 13 sürprizi: Redmi Note 12 Pro için hazır

    Xiaomi, Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümünü yeni cihazlara ulaştırmaya devam ediyor. Kararlı Android 13 güncellemesi Redmi Note 12 Pro 4G için hazır. İşte detaylar
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    Xiaomi'den bir telefona daha Android 13 sürprizi! Tam Boyutta Gör
    Android 13 güncellemesi konusunda elini hızlandıran Xiaomi, yeni sürümü amiral gemisinden bütçe telefonlarına kadar birçok cihaza ulaştırmayı başardı. Ancak görünüşe göre çalışmalar halen sürüyor. Şimdi de Çinli üretici, geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya çıkan Redmi Note 12 Pro 4G için Android tabanlı MIUI 14'ü yayınlamaya hazırlanıyor.

    Xiaomi'den bir telefona daha Android 13 sürprizi!

    Bilmeyenler için Redmi Note 12 Pro 4G, 120Hz 6.67 inç AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 732 işlemci, 5000mAh pil kapasitesi ve Android 11 tabanlı MIUI 13 ile karşımıza çıktı. Yakın zamanda ise Android 12 tabanlı MIUI 14 sürümüne güncellenen cihaz, çok yakında Android 13 işletim sistemine kavuşacak. Ayrıca bu sürüm, Temmuz 2023 güvenlik yamasını da beraberinde getirecek.

    Bunun şaşırtıcı olduğunu belirtmekte fayda var. Zira Xiaomi, Android 11 ile çıkış yapan bir cihaz için 4 ay içerisinde iki büyük güncelleme paylaşmış olacak. Bu noktada Xiaomiui, Redmi Note 12 Pro 4G için hazırlanan güncellemenin şu anda Mi Pilot test kullanıcılarıyla sınırlı olduğunu belirtti.  Ancak önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

    Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak Android 13, dinamik uygulama simgeleri, her uygulama için dil seçenekleri, birden fazla hesap desteği, gizlilik ve güvenlik yükseltmeleri içeriyor. Güncellemenin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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