Tam Boyutta Gör Oppo kısa süre önce katlanabliir Find N2 ve Find N2 Flip telefonlarını tanıttı. Çinli marka şimdi ise Find X6'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere bakılırsa cihaz 2023'ün ilk çeyreğinde resmiyet kazanacak.

Oppo Find N2 ve Find N2 Flip tanıtıldı: İşte özellikleri 1 gün önce eklendi

Mobil sektörün iki güvenilir sızıntı kaynağı akıllı telefonun bazı özelliklerini ve tasarımını ortaya çıkardı. Digital Chat Station kamera konfigürasyonu hakkında bilgi verirken, Evan Blass görünümünü gözler önüne serdi.

Oppo Find X6 neler sunacak?

Oppo Find X6'nın büyük bir dikdörtgen kamera ünitesiyle geleceği bildiriliyor. Ana sensör f/1.8 diyafram açıklığı ve OIS desteğine sahip 50 megapiksel Sony IMX890 olacak. Buna 50 megapiksel ultra geniş açılı ve 50 megapiksel periskop kamera eşlik edecek.

Tam Boyutta Gör Cihazın MariSilicon X görüntü yongası ve Hasselblad'in kamera optimizasyon teknolojisini içereceği söyleniyor. Ayrıca 120 Hz yenileme hızına sahip 1.5K çözünürlükte bir ekran taşıyacak.

Oppo Find X6 hakkında sızdırılan diğer detaylar arasında Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama birimi ve 80 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya bulunuyor.

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Oppo Find X6'nın kamera özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı