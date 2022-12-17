Oppo Find X6'nın kamera özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Mobil sektörün iki güvenilir sızıntı kaynağı akıllı telefonun bazı özelliklerini ve tasarımını ortaya çıkardı. Digital Chat Station kamera konfigürasyonu hakkında bilgi verirken, Evan Blass görünümünü gözler önüne serdi.
Oppo Find X6 neler sunacak?
Oppo Find X6'nın büyük bir dikdörtgen kamera ünitesiyle geleceği bildiriliyor. Ana sensör f/1.8 diyafram açıklığı ve OIS desteğine sahip 50 megapiksel Sony IMX890 olacak. Buna 50 megapiksel ultra geniş açılı ve 50 megapiksel periskop kamera eşlik edecek.
Oppo Find X6 hakkında sızdırılan diğer detaylar arasında Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama birimi ve 80 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...