Redmi Note 13 Pro 5G'nin global sürümü test edildi: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi Note 13 serisi, çok yakında küresel pazara adım atacak. Bu bağlamda seride yer alacak Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+, yakın tarihte FCC veri tabanında görünmüştü. Son olarak lansman tarihi yaklaşırken, Redmi Note 13 Pro 5G'nin performans testleri ortaya çıktı.

Redmi Note 13 Pro 5G'nin global sürümü test edildi

Sızıntıya göre Geekbench'te ''2312DRA50G'' model numarası ile test edilen Redmi Note 13 Pro 5G, 4 adet 1,96GHz ve 4 adet 2,40GHz olmak üzere 8 çekirdekli bir işlemci ile destekleniyor. Bu konfigürasyonun Snapdragon 7s Gen 2 platformuna işaret ettiğini belirtelim. Ayrıca 8GB RAM kapasitesi ile desteklenen telefona Android 13 sürümü eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Redmi Note 13 Pro, Geekbench'in tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında sırasıyla 1.021 ve 2.855 puan alıyor. Benzer testlerde Note 12 Pro'nun ise 767 ve 2.008 puana sahip olduğunu hatırlatalım.

Redmi Note 13 Pro 5G'nin global versiyonu FCC'de listelendi 4 gün önce eklendi

Redmi Note 13 serisinin küresel lansman zaman çizelgesi hala bilinmiyor. Hatta küresel pazarlara POCO adı altında çıkabileceği yönünde söylentiler mevcut. Ancak çeşitli sertifikalar almaya başladığını göz önüne alırsak önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

Redmi Note 13 Pro 5G neler sunacak?

Mevcut raporlara göre Redmi Note 13 Pro 5G, ön yüzünde 1.5k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panele 1.800 nit parlaklık, Dolby Vision ve ekran altı parmak izi tarayıcı eşlik edecek. Kamera bölümünde ise, 2MP+8MP+200MP olmak üzere üçlü bir kurulumdan destek alması muhtemel. Diğer beklenen özellikler arasında 16GB'a kadar RAM, 5G desteği, 67W hızlı şarj, 5.000mAh pil paketi ve USB-C portu yer alıyor.

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Redmi Note 13 Pro 5G'nin global sürümü test edildi!