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    Redmi Note 13 Pro 5G'nin global sürümü test edildi: İşte özellikleri

    Xiaomi'nin yeni bütçe performans telefonu Redmi Note 13 Pro 5G globale giriş yapmadan önce test edildi. Peki akıllı telefon beraberinde neler getiriyor? İşte detaylar
    Redmi Note 13 Pro 5G'nin global sürümü test edildi! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi Note 13 serisi, çok yakında küresel pazara adım atacak. Bu bağlamda seride yer alacak Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+, yakın tarihte FCC veri tabanında görünmüştü. Son olarak lansman tarihi yaklaşırken, Redmi Note 13 Pro 5G'nin performans testleri ortaya çıktı.

    Redmi Note 13 Pro 5G'nin global sürümü test edildi

    Sızıntıya göre Geekbench'te ''2312DRA50G'' model numarası ile test edilen Redmi Note 13 Pro 5G, 4 adet 1,96GHz ve 4 adet 2,40GHz olmak üzere 8 çekirdekli bir işlemci ile destekleniyor. Bu konfigürasyonun Snapdragon 7s Gen 2 platformuna işaret ettiğini belirtelim. Ayrıca 8GB RAM kapasitesi ile desteklenen telefona Android 13 sürümü eşlik ediyor.

    Redmi Note 13 Pro 5G'nin global sürümü test edildi! Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 13 Pro, Geekbench'in tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında sırasıyla 1.021 ve 2.855 puan alıyor. Benzer testlerde Note 12 Pro'nun ise 767 ve 2.008 puana sahip olduğunu hatırlatalım. 

    Redmi Note 13 serisinin küresel lansman zaman çizelgesi hala bilinmiyor. Hatta küresel pazarlara POCO adı altında çıkabileceği yönünde söylentiler mevcut. Ancak çeşitli sertifikalar almaya başladığını göz önüne alırsak önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz. 

    Redmi Note 13 Pro 5G neler sunacak?

    Mevcut raporlara göre Redmi Note 13 Pro 5G, ön yüzünde 1.5k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panele 1.800 nit parlaklık, Dolby Vision ve ekran altı parmak izi tarayıcı eşlik edecek. Kamera bölümünde ise, 2MP+8MP+200MP olmak üzere üçlü bir kurulumdan destek alması muhtemel. Diğer beklenen özellikler arasında 16GB'a kadar RAM, 5G desteği, 67W hızlı şarj, 5.000mAh pil paketi ve USB-C portu yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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