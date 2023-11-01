Redmi Note 13 Pro 5G'nin global sürümü test edildi: İşte özellikleri

Redmi Note 13 Pro 5G'nin global sürümü test edildi
Sızıntıya göre Geekbench'te ''2312DRA50G'' model numarası ile test edilen Redmi Note 13 Pro 5G, 4 adet 1,96GHz ve 4 adet 2,40GHz olmak üzere 8 çekirdekli bir işlemci ile destekleniyor. Bu konfigürasyonun Snapdragon 7s Gen 2 platformuna işaret ettiğini belirtelim. Ayrıca 8GB RAM kapasitesi ile desteklenen telefona Android 13 sürümü eşlik ediyor.
Redmi Note 13 serisinin küresel lansman zaman çizelgesi hala bilinmiyor. Hatta küresel pazarlara POCO adı altında çıkabileceği yönünde söylentiler mevcut. Ancak çeşitli sertifikalar almaya başladığını göz önüne alırsak önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.
Redmi Note 13 Pro 5G neler sunacak?
Mevcut raporlara göre Redmi Note 13 Pro 5G, ön yüzünde 1.5k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panele 1.800 nit parlaklık, Dolby Vision ve ekran altı parmak izi tarayıcı eşlik edecek. Kamera bölümünde ise, 2MP+8MP+200MP olmak üzere üçlü bir kurulumdan destek alması muhtemel. Diğer beklenen özellikler arasında 16GB'a kadar RAM, 5G desteği, 67W hızlı şarj, 5.000mAh pil paketi ve USB-C portu yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.