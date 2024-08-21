Merakla beklenen Redmi Note 14 Pro 5G işlemcisiyle dünyada bir ilk olacak

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Xiaomi severler için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Resmi olarak doğrulanan bilgilere göre, Redmi Note 14 Pro 5G modelinin Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ile donatılacağı açıklandı. XiaomiTime ekibinin elde ettiği teknik detaylar, bu yeni akıllı telefonun işlemcisi hakkında önemli bilgiler sundu. Bu cihaz, Snapdragon 7s Gen 3 yonga setini kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyacak ve bu durum, Note 14 Pro 5G'yi orta segmentte merakla beklenen bir model haline getiriyor.

Redmi Note 14 Pro 5G'nin Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ile geleceği haberi, HyperOS kaynak kodlarından elde edildi. Bu yeni yonga seti, önceki Snapdragon 7s Gen 2'ye göre önemli iyileştirmeler sunuyor. Raporlara göre, 7s Gen 3 işlemci %20 daha iyi CPU performansı ve %40’a kadar daha güçlü GPU sunacak. Bu da telefonun oyun oynama ve çoklu görev gibi işlemlerde önceki modellere göre çok daha başarılı olacağı anlamına geliyor.

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Redmi Note 14 Pro 5G'nin farklı pazarlar için farklı kamera kurulumları ile geleceği de ortaya çıktı. Cihazın global versiyonu, bir telefoto lens içeren üçlü kamera sistemi ile donatılacak. Bu sayede, kullanıcılar görüntü kalitesini kaybetmeden nesnelere yakınlaşabilecek. Ancak, Çin’de satılacak versiyonda telefoto lens yerine bir makro lens bulunacak. Bu, küçük nesnelerin yakın çekim fotoğraflarını çekmeyi seven kullanıcılar için harika bir özellik olarak öne çıkıyor.

Cihazın model numarası ve kod adı da netlik kazandı. İlk başta bu kod adının Note 14 Pro+ 5G'ye ait olduğu düşünülse de, "amethyst" kod adının aslında Redmi Note 14 Pro 5G'ye ait olduğu ortaya çıktı. Cihazın dahili model numarası ise O16U olarak belirlendi. Bu detaylar, akıllı telefonun yakında piyasaya sürüleceğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Xiaomi hayranları, bu cihazla ilgili daha fazla resmi bilgi için sabırsızlıkla bekliyor.

Özetle, Redmi Note 14 Pro 5G, güçlü yeni işlemcisi ve bölgeye özel kamera seçenekleriyle akıllı telefon pazarında iddialı bir rakip olmaya hazırlanıyor. Xiaomi’nin resmi olarak daha fazla detay paylaşmasını beklerken, bu telefonun birçok kullanıcı için popüler bir tercih olacağı açıkça görülüyor.

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Redmi Note 14 Pro 5G dünyada bir ilk olacak