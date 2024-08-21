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    Merakla beklenen Redmi Note 14 Pro 5G işlemcisiyle dünyada bir ilk olacak

    Akıllı telefon meraklılarının heyecanla bekledikleri modellerden biri olan Redmi Note 14 Pro 5G’nin özellikleri netleşmeye devam ediyor. Sızdırılan son bilgilere göre bu cihaz bir ilk olacak.

    Redmi Note 14 Pro 5G dünyada bir ilk olacak Tam Boyutta Gör

    Xiaomi severler için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Resmi olarak doğrulanan bilgilere göre, Redmi Note 14 Pro 5G modelinin Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ile donatılacağı açıklandı. XiaomiTime ekibinin elde ettiği teknik detaylar, bu yeni akıllı telefonun işlemcisi hakkında önemli bilgiler sundu. Bu cihaz, Snapdragon 7s Gen 3 yonga setini kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyacak ve bu durum, Note 14 Pro 5G'yi orta segmentte merakla beklenen bir model haline getiriyor.

    Redmi Note 14 Pro 5G'nin Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ile geleceği haberi, HyperOS kaynak kodlarından elde edildi. Bu yeni yonga seti, önceki Snapdragon 7s Gen 2'ye göre önemli iyileştirmeler sunuyor. Raporlara göre, 7s Gen 3 işlemci %20 daha iyi CPU performansı ve %40’a kadar daha güçlü GPU sunacak. Bu da telefonun oyun oynama ve çoklu görev gibi işlemlerde önceki modellere göre çok daha başarılı olacağı anlamına geliyor.

    Redmi Note 14 Pro 5G'nin farklı pazarlar için farklı kamera kurulumları ile geleceği de ortaya çıktı. Cihazın global versiyonu, bir telefoto lens içeren üçlü kamera sistemi ile donatılacak. Bu sayede, kullanıcılar görüntü kalitesini kaybetmeden nesnelere yakınlaşabilecek. Ancak, Çin’de satılacak versiyonda telefoto lens yerine bir makro lens bulunacak. Bu, küçük nesnelerin yakın çekim fotoğraflarını çekmeyi seven kullanıcılar için harika bir özellik olarak öne çıkıyor.

    Cihazın model numarası ve kod adı da netlik kazandı. İlk başta bu kod adının Note 14 Pro+ 5G'ye ait olduğu düşünülse de, "amethyst" kod adının aslında Redmi Note 14 Pro 5G'ye ait olduğu ortaya çıktı. Cihazın dahili model numarası ise O16U olarak belirlendi. Bu detaylar, akıllı telefonun yakında piyasaya sürüleceğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Xiaomi hayranları, bu cihazla ilgili daha fazla resmi bilgi için sabırsızlıkla bekliyor.

    Özetle, Redmi Note 14 Pro 5G, güçlü yeni işlemcisi ve bölgeye özel kamera seçenekleriyle akıllı telefon pazarında iddialı bir rakip olmaya hazırlanıyor. Xiaomi’nin resmi olarak daha fazla detay paylaşmasını beklerken, bu telefonun birçok kullanıcı için popüler bir tercih olacağı açıkça görülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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