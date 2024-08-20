Xiaomi 15 Ultra hakkındaki sızıntıların ardı arkası kesilmiyor

Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon serisi hakkında sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Şirketin, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerini önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak dikkatler şimdiden bu serinin en üst modeli olması beklenen Xiaomi 15 Ultra'ya çevrildi.
Xiaomi 15 Ultra farklı panel malzemeleri ile gelebilir
Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station'dan gelen son sızıntıya göre, Xiaomi 15 Ultra'nın gücünü, henüz resmiyet kazanmamış olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden alacağı iddia ediliyor. Bu yeni modelin, ultra dar çerçeveli 2K çözünürlüğe sahip bir ekranla geleceği ve dört tarafı eşit derinlikte eğimli bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor.
Xiaomi 15 Ultra'nın en dikkat çeken özelliklerinden biri de kamera sistemi. Sızıntıya göre, cihazın arka panelinde merkezi bir şekilde konumlandırılmış büyük yuvarlak bir lens modülü bulunacak. Bu modül, 50 megapiksel ana kameranın yanı sıra, büyük sensör boyutuna sahip yeni bir periskop lens ile desteklenen dört kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak.
Cihazın arka panel malzemesi konusunda da çeşitli seçenekler test ediliyor. Mevcut prototipler arasında düz deri, fiberglas ve seramik gibi seçenekler bulunuyor. Deri kaplama, premium bir his sunarken çizilmelere karşı hassas olabilir. Fiberglas daha hafif ve dayanıklı bir seçenek olarak öne çıkarken, lüks algısını deri kadar taşımayabilir. Seramik ise estetik ve dayanıklılığı dengeleyen bir malzeme olsa da, darbelere karşı daha hassas olabilir.
Elbette, bu sızıntıların henüz resmi bilgiler olmadığını unutmamak gerek. Xiaomi 15 Ultra'nın nihai tasarımı ve özellikleri, resmi tanıtımda farklılık gösterebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.