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    Redmi Note 14 Pro serisi Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatları

    Xiaomi, Redmi Note 14 Pro serisini global olarak piyasaya sürdü. Redmi Note 14 Pro+, 14 Pro 5G ve 14 Pro 4G modellerinden oluşan serinin özellikleri ve fiyatları neler?
    Redmi Note 14 Pro serisi Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatları Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi Note 14 serisini Eylül ayı sonlarında Çin'de tanıttıktan 4 ay sonra, seriyi Avrupa pazarında satışa sundu. 5 yeni modele sahip olan serinin Pro modellerini ele alacağız. Bu modeller, Redmi Note 14 Pro+14 Pro 5G ve 14 Pro 4G olarak sıralanıyor.

    Redmi Note 14 Pro+ özellikleri

    Redmi Note 14 Pro+, selefi 13 Pro+'ın kullandığı Dimensity 7200 Ultra'ya göre küçük bir performans artışı vaat eden Snapdragon 7s Gen 3 ile geliyor. Telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolamadan başlayarak en yüksek versiyonda 12 GB RAM (LPDDR4X) ve 512 GB depolama (UFS 2.2) alanı sunuyor.

    Redmi Note 14 Pro serisi Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatları Tam Boyutta Gör

    6,67 inç kavisli OLED ekranla gelen telefonun ekranı, 1.220 x 2.712 piksel çözünürlük, Dolby Vision, HDR10+ desteği ve 12 bit renk sunuyor. Aynı zamanda 3.000 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Ekran ayrıca Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

    Redmi Note 14 Pro+, geçen yılki model gibi OIS destekli 200 MP ana kamera ile geliyor. 1/1,4 inç boyutundaki sensör, 16'sı 1 arada piksel birleştirme yapabiliyor ve kayıpsız 2x ve 4x yakınlaştırma sunabiliyor. Ek olarak 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. Ön tarafta ise daha geniş açı çekim yapabilen 20 MP kamera yer alıyor. Telefon ayrıca ön ve arka kameralarla aynı anda kayıt yapabilen Çift Video özelliğini de barındırıyor.

    Redmi Note 14 Pro+, 5.110 mAh kapasiteli bataryaya ve 120 W hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca kutudan 120 W destekli şarj cihazının çıktığını belirtelim. Çin modelinde yer alan 6200 mAh kapasiteli silikon karbon bataryanın global versiyonda yer almadığı görülüyor

    Redmi Note 14 Pro 5G ve 4G özellikleri

    Redmi Note 14 Pro serisi Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatları Tam Boyutta Gör
    Normal Pro modeli iki versiyonda geliyor: 4G ve 5G. Telefonlar sırasıyla Helio G100 Ultra ve Dimensity 7300 Ultra işlemcilerini kullanıyor.

    Redmi Note 14 Pro 5G, Pro Plus modeliyle birebir aynı ekran özelliklerine sahipken, Pro 4G 1.080 x 2.400 piksel ile daha düşük çözünürlüğe sahip. Ayrıca Dolby Vision ve HDR10+ desteğini bulundurmuyor ve 1800 nit ile daha düşük tepe parlaklık seviyesi sunuyor.

    Pro 5G, IP68 derecelendirmesine sahipken, 4G modelinde bu IP64'e düşüyor. Her iki modelde 45 W hızlı şarj destekli 5.110 mAh bataryayla geliyor. 

    Kamera tarafında Pro Plus modeli ile aynı kamera kurulumu bizleri karşılıyor: 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro kamera.

    Redmi Note 14 Pro serisinin fiyatları

    Fiyatlara baktığımızda, 8/256 GB versiyonu için Redmi Note 14 Pro+ 500 euro, Redmi Note 14 Pro 5G 400 euro, Redmi Note 14 Pro 4G 300 euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Redmi Note 14 Pro+'ın 12/512GB varyantı ise 550 euro fiyata sahip.

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