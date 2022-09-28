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Xiaomi, Redmi alt markası altında ilk tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Redmi Pad güvenilir bir kaynak olan Alman internet sitesi Winfuture tarafından deşifre edildi. Tabletin neredeyse tüm özellikleri ve tasarımı gözler önüne serildi.

Redmi Pad'in sızdırılan özellikleri

Ekran: 10.61 inç, 2000 × 1200, LCD, 90 Hz

10.61 inç, 2000 × 1200, LCD, 90 Hz İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek Helio G99, 2.2 GHz, Mali-G57 MC2

8 çekirdekli MediaTek Helio G99, 2.2 GHz, Mali-G57 MC2 RAM: 3/4 GB, LPDDR4X

3/4 GB, LPDDR4X Depolama: 64/128 GB, UFS 2.2

64/128 GB, UFS 2.2 Kamera: 8 MP (ana); 8 MP (ön)

8 MP (ana); 8 MP (ön) Pil: 8.000 mAh, hızlı şarj (18 W)

8.000 mAh, hızlı şarj (18 W) İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13

Android 12, MIUI 13 Renkler: Grafit Grisi, Ayışığı Gümüşü, Mint Yeşili

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Ekim ayında gelebilir

7 mm kalınlığında ve 445 gram ağırlığındaki cihaz, maksimum 400 nit parlaklık ve 10 bit renk derinliği sunan bir ekrana sahip olacak. Redmi Pad'in fiyatı şimdilik gizemini korusa da 250 euro'nun altında olacağı bildiriliyor. Daha önce, tabletin 5G bağlantısını destekleyeceğine dair söylentiler çıkmıştı.

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Çinli şirket Ekim ayının başlarında Xiaomi 12T serisi için bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini duyurmasına rağmen Redmi Pad için henüz bir çıkış tarihi verilmedi. Fakat aynı etkinlikte Redmi markalı ilk tabletin de tanıtılmasını bekleyebiliriz.

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Redmi Pad'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı