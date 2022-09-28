Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi Pad'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    Xiaomi'nin Redmi markası altında piyasaya süreceği ilk tablet yakında tanıtılacak. Lansman yaklaşırken Redmi Pad'in teknik özellikleri ve görüntüleri internete düştü.
    Oy Ver

    Redmi Pad'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, Redmi alt markası altında ilk tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Redmi Pad güvenilir bir kaynak olan Alman internet sitesi Winfuture tarafından deşifre edildi. Tabletin neredeyse tüm özellikleri ve tasarımı gözler önüne serildi.

    Redmi Pad'in sızdırılan özellikleri

    • Ekran: 10.61 inç, 2000 × 1200, LCD, 90 Hz
    • İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek Helio G99, 2.2 GHz, Mali-G57 MC2
    • RAM: 3/4 GB, LPDDR4X
    • Depolama: 64/128 GB, UFS 2.2
    • Kamera: 8 MP (ana); 8 MP (ön)
    • Pil: 8.000 mAh, hızlı şarj (18 W)
    • İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13
    • Renkler: Grafit Grisi, Ayışığı Gümüşü, Mint Yeşili

    Redmi Pad'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Ekim ayında gelebilir

    7 mm kalınlığında ve 445 gram ağırlığındaki cihaz, maksimum 400 nit parlaklık ve 10 bit renk derinliği sunan bir ekrana sahip olacak. Redmi Pad'in fiyatı şimdilik gizemini korusa da 250 euro'nun altında olacağı bildiriliyor. Daha önce, tabletin 5G bağlantısını destekleyeceğine dair söylentiler çıkmıştı.

    Redmi Pad'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Çinli şirket Ekim ayının başlarında Xiaomi 12T serisi için bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini duyurmasına rağmen Redmi Pad için henüz bir çıkış tarihi verilmedi. Fakat aynı etkinlikte Redmi markalı ilk tabletin de tanıtılmasını bekleyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    B
    batar 1 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 3 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız