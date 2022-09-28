Redmi Pad'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi, Redmi alt markası altında ilk tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Redmi Pad güvenilir bir kaynak olan Alman internet sitesi Winfuture tarafından deşifre edildi. Tabletin neredeyse tüm özellikleri ve tasarımı gözler önüne serildi.
Redmi Pad'in sızdırılan özellikleri
- Ekran: 10.61 inç, 2000 × 1200, LCD, 90 Hz
- İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek Helio G99, 2.2 GHz, Mali-G57 MC2
- RAM: 3/4 GB, LPDDR4X
- Depolama: 64/128 GB, UFS 2.2
- Kamera: 8 MP (ana); 8 MP (ön)
- Pil: 8.000 mAh, hızlı şarj (18 W)
- İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13
- Renkler: Grafit Grisi, Ayışığı Gümüşü, Mint Yeşili
Ekim ayında gelebilir
7 mm kalınlığında ve 445 gram ağırlığındaki cihaz, maksimum 400 nit parlaklık ve 10 bit renk derinliği sunan bir ekrana sahip olacak. Redmi Pad'in fiyatı şimdilik gizemini korusa da 250 euro'nun altında olacağı bildiriliyor. Daha önce, tabletin 5G bağlantısını destekleyeceğine dair söylentiler çıkmıştı.
Çinli şirket Ekim ayının başlarında Xiaomi 12T serisi için bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini duyurmasına rağmen Redmi Pad için henüz bir çıkış tarihi verilmedi. Fakat aynı etkinlikte Redmi markalı ilk tabletin de tanıtılmasını bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum