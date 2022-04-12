Vivo Pad tablet modeli karşınızda

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İlk kez katlanabilir akıllı telefon pazarına adım atan Vivo markası dün akşam yine ilk kez tablet pazarına giriş yaptı. Vivo Pad tablet modeli biraz daha üst seviye fiyat segmentinden tüketicilere sunulacak.

Vivo Pad özellikleri ve fiyatı

11 inçlik 2560x1600 piksel ekran

Snapdragon 870 yonga seti

8GB RAM

128GB/256GB depolama

13MP+8MP arka kamera

8MP+3D ToF ön kamera

8040mAh batarya

44W hızlı şarj

390$ (8GB/128GB), 470$ (8GB/256GB)

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Ekranda 120Hz tazeleme hızı sunan tablet modeli ekran kalemi desteği sunuyor ve 4096 hassasiyet seviyesine kadar çıkabiliyor. NFC üzerinden akıllı telefonunuzun uygulamaları ile etkileşime geçebiliyorsunuz.

Tekil kullanım yanında USB 3.1 Tip-C üzerinden harici ekranlara da çıkış yapılabiliyor. 4K 60Hz ekranların yanında 5Gbps hızlara kadar da harici depolama kaynaklarına aktarım yapabiliyor. Vivo Pad modeli bu hafta piyasaya sürülecek.



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Vivo Pad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı