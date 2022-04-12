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    Vivo Pad tablet modeli karşınızda

    Vivo Pad tablet modeli 11 inçlik ekran, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 870 yonga seti, çift arka kamera, 8040mAh batarya, 44W hızlı şarj şeklinde özellikler sunuyor.
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    Vivo Pad
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    İlk kez katlanabilir akıllı telefon pazarına adım atan Vivo markası dün akşam yine ilk kez tablet pazarına giriş yaptı. Vivo Pad tablet modeli biraz daha üst seviye fiyat segmentinden tüketicilere sunulacak. 

    Vivo Pad özellikleri ve fiyatı

    • 11 inçlik 2560x1600 piksel ekran
    • Snapdragon 870 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 13MP+8MP arka kamera
    • 8MP+3D ToF ön kamera
    • 8040mAh batarya
    • 44W hızlı şarj
    • 390$ (8GB/128GB), 470$ (8GB/256GB)

    Ekranda 120Hz tazeleme hızı sunan tablet modeli ekran kalemi desteği sunuyor ve 4096 hassasiyet seviyesine kadar çıkabiliyor. NFC üzerinden akıllı telefonunuzun uygulamaları ile etkileşime geçebiliyorsunuz. 

    Tekil kullanım yanında USB 3.1 Tip-C üzerinden harici ekranlara da çıkış yapılabiliyor. 4K 60Hz ekranların yanında 5Gbps hızlara kadar da harici depolama kaynaklarına aktarım yapabiliyor. Vivo Pad modeli bu hafta piyasaya sürülecek. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 4 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 5 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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