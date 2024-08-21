Xiaomi, yeni bütçe dostu tablet modelini global pazar için satışa sundu

Tam Boyutta Gör

Xiaomi, yeni tableti Redmi Pad SE 8.7'yi global pazara sundu. Bu orta segment tablet, hem eğlence hem de verimlilik için tasarlandı. 8.7 inçlik LCD ekranı, 90Hz yenileme hızı ve 10-bit renk derinliği sunuyor. TÜV Rheinland sertifikasına sahip olan cihaz, düşük mavi ışık ve titreşimsiz ekran performansı ile göz yorgunluğunu azaltıyor. Ayrıca, kağıt ve klasik olmak üzere iki farklı okuma modu bulunuyor.

Samsung Galaxy Tab S10 serisi hangi özelliklerle gelecek? 1 gün önce eklendi

Redmi Pad SE 8.7, MediaTek Helio G85 işlemci ile güçlendirilmiş olup, 6GB’a kadar RAM ve 128GB genişletilebilir depolama seçeneği sunuyor. 6650mAh kapasiteli bataryası, 18W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım sağlıyor. Tabletin arka kısmında 8MP, ön kısmında ise 5MP kamera bulunuyor. Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlörlere sahip cihaz, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve 3.5mm kulaklık girişi gibi bağlantı özellikleri sunuyor. Ayrıca, çift SIM kart desteği bulunan 4G varyantı da mevcut.

373 gram ağırlığındaki tablet, yalnızca 8.8mm kalınlığında ve deri kaplamalı, metal perçinli bir kılıfla birlikte geliyor. Bu kılıf, ayarlanabilir izleme açıları sunarak kullanım kolaylığı sağlıyor. Redmi Pad SE 8.7, Grafit Gri, Aurora Yeşili ve Gökyüzü Mavisi renk seçenekleriyle sunuluyor. Wi-Fi modeli yaklaşık 152 dolar, 4G modeli ise yaklaşık 196 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Redmi Pad SE 8.7 global pazar için satışa sunuldu