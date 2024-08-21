Xiaomi, yeni bütçe dostu tablet modelini global pazar için satışa sundu

Xiaomi, yeni tableti Redmi Pad SE 8.7'yi global pazara sundu. Bu orta segment tablet, hem eğlence hem de verimlilik için tasarlandı. 8.7 inçlik LCD ekranı, 90Hz yenileme hızı ve 10-bit renk derinliği sunuyor. TÜV Rheinland sertifikasına sahip olan cihaz, düşük mavi ışık ve titreşimsiz ekran performansı ile göz yorgunluğunu azaltıyor. Ayrıca, kağıt ve klasik olmak üzere iki farklı okuma modu bulunuyor.
Redmi Pad SE 8.7, MediaTek Helio G85 işlemci ile güçlendirilmiş olup, 6GB’a kadar RAM ve 128GB genişletilebilir depolama seçeneği sunuyor. 6650mAh kapasiteli bataryası, 18W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım sağlıyor. Tabletin arka kısmında 8MP, ön kısmında ise 5MP kamera bulunuyor. Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlörlere sahip cihaz, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve 3.5mm kulaklık girişi gibi bağlantı özellikleri sunuyor. Ayrıca, çift SIM kart desteği bulunan 4G varyantı da mevcut.
373 gram ağırlığındaki tablet, yalnızca 8.8mm kalınlığında ve deri kaplamalı, metal perçinli bir kılıfla birlikte geliyor. Bu kılıf, ayarlanabilir izleme açıları sunarak kullanım kolaylığı sağlıyor. Redmi Pad SE 8.7, Grafit Gri, Aurora Yeşili ve Gökyüzü Mavisi renk seçenekleriyle sunuluyor. Wi-Fi modeli yaklaşık 152 dolar, 4G modeli ise yaklaşık 196 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.