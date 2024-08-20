Samsung, Galaxy Tab S10 serisinde bazı özellikleri değiştirmeyi düşünmüyor

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Samsung, yeni Galaxy Tab S10 serisinde amiral gemisi düzeyinde hızlı şarj teknolojisini sunmaya hazırlanıyor. Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra modelleri, 45W kablolu hızlı şarj desteği ile Çin'de bir sertifikasyon platformunda tespit edildi. Bu şarj hızı, Samsung'un mevcut amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S24 Ultra ile aynı.

Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S10 Ultra ve Galaxy Tab S10+ modelleri, SM-X820 ve SM-X926C model numaraları ile sertifikasyon sürecinden geçti. Firma, bu seride baz modeli çıkarmama kararı aldı. Yalnızca bu iki üst düzey modelin sertifikasyon sürecine dahil olduğu gözlemlendi.

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Diğer yandan, bu yeni tabletlerin şarj teknolojisinde bir önceki Galaxy Tab S9 serisine göre bir yenilik sunmadığı ortaya çıktı. Hem Galaxy Tab S10+ hem de Galaxy Tab S10 Ultra modellerinin 45W hızında şarj olacağı belirtiliyor. Samsung, bu hızlı şarj standartını şimdilik değiştirmeyi düşünmüyor gibi görünüyor.

Galaxy Tab S10 serisi, işlemci konusunda da değişikliğe gitmiş durumda. Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerini bırakan Samsung, MediaTek'in Dimensity 9300+ SoC işlemcisine geçiş yapacak. GeekBench'te yapılan sızıntılar, bu bilgiyi destekler nitelikte. Samsung'un bu yeni tabletleri Ekim ayında, Galaxy Z Fold 6 Slim ile birlikte piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Samsung Galaxy Tab S10 serisi hangi özelliklerle gelecek?