Samsung, Galaxy Tab S10 serisinde bazı özellikleri değiştirmeyi düşünmüyor

Samsung, yeni Galaxy Tab S10 serisinde amiral gemisi düzeyinde hızlı şarj teknolojisini sunmaya hazırlanıyor. Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra modelleri, 45W kablolu hızlı şarj desteği ile Çin'de bir sertifikasyon platformunda tespit edildi. Bu şarj hızı, Samsung'un mevcut amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S24 Ultra ile aynı.
Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S10 Ultra ve Galaxy Tab S10+ modelleri, SM-X820 ve SM-X926C model numaraları ile sertifikasyon sürecinden geçti. Firma, bu seride baz modeli çıkarmama kararı aldı. Yalnızca bu iki üst düzey modelin sertifikasyon sürecine dahil olduğu gözlemlendi.
Diğer yandan, bu yeni tabletlerin şarj teknolojisinde bir önceki Galaxy Tab S9 serisine göre bir yenilik sunmadığı ortaya çıktı. Hem Galaxy Tab S10+ hem de Galaxy Tab S10 Ultra modellerinin 45W hızında şarj olacağı belirtiliyor. Samsung, bu hızlı şarj standartını şimdilik değiştirmeyi düşünmüyor gibi görünüyor.
Galaxy Tab S10 serisi, işlemci konusunda da değişikliğe gitmiş durumda. Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerini bırakan Samsung, MediaTek'in Dimensity 9300+ SoC işlemcisine geçiş yapacak. GeekBench'te yapılan sızıntılar, bu bilgiyi destekler nitelikte. Samsung'un bu yeni tabletleri Ekim ayında, Galaxy Z Fold 6 Slim ile birlikte piyasaya sürmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.