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    Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL satışlarını sonlandırdı

    Teknoloji devi Google, 2018 yılında piyasaya sürdüğü Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefon modellerinin satışını sonlandırdı. Şirketin elindeki stokları bitirdiği belirtiliyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL satışlarını sonlandırdı
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    Teknoloji sektörünün güvenilir kaynaklarından biri olan Android Police'in haberine göre, Google bundan böyle Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefonların satışını sonlandırdı.

    Ayrıca Bkz. "Huawei P40 Pro, 80 bin ön sipariş rakamına ulaştı"

    Kullanıcılar için cazip cihazlardı

    Şirketin satış web sitesinde, Pixel 3 ve 3 XL modellerinin stokta olmadığı belirtilirken, bir Google sözcüsü ise sızan bu haberi doğrulamış durumda. Şirket sitesinden sipariş verilebilecek Google akıllı telefonların ise 799 dolar fiyatla satılan 5.7 inç Pixel 4 ve 899 dolardan başlayan Pixel 4 XL olduğu beliriliyor. Pixel 3 ve Pixel 3 XL modelleri Ekim 2018'de satışa çıkmıştı ve cihazlar Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, 4GB RAM ve 64/128GB dahili depolama özelliklerine sahiplerdi.

    Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL satışlarını sonlandırdı
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    Öte yandan söz konusu cihazların performansları, birçok görev için yeterli olduğundan, piyasadaki yeni Google amiral gemileri kadar cazip konumda oldukları söylenebilir. Satışın sonlandırılması durumunun Google çevrimiçi mağazası için geçerli olduğunu, perakendecilerin ise stokları tükenene kadar satışlara devam edeceklerini de belirtelim.



    https://www.engadget.com/2020-03-31-google-stops-selling-pixel-3-3-xl.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    srdaly (Serdar alay) 6 gün
    Yaklaşık bir senedir kullaniyorum daha öncesinde s7 edge kullaniyordum çentik konusu hiç dikkatimi bile çekmiyor artik kameram muhteşem google fotograflarda sınırsız yedekleme imkanim var ayrica diger andriodlerde instagram fotosu yuklediginde kameran ne kadar guzel olursa olsun bozulma oluyor videoda dahil bunda boyle bir sorun yok guncellemeleri günü gününe aliyorum oyle samsung gibi iki guncelleme verip geri cekilmiyor cihazin arka tasarimi benim icin benzersiz guzellikte yani andridde devam edeceksem google cihazi kullanmaya devam ederim kesinlikle.
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    3 XL in rezil ve anlamsiz centigi ile anilacaktir. Onun disinda fena degildi. Gerci diger satis kanallarinda da ellerinde kalmissa alinabilir. Bakalim 5 XL ve 5 ler nasil olacak ?
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    Alperk87 (alper kutlu) 1 hf. smart1978
    3 xl gibi nasıl çirkin bi tasarım yaparız diye düşünüyorlardır daha iyisini yapmak zor olduğundan işleri çok zor :D
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    Portraitclub 1 hf.
    Fiyat konusunda bu kadar ısrarcı olmasaydılar güzel olabilirdi. Şahsen sonlandırması taraftarı değilim.
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Google, Pixel'i tam tutturamadi hala. Aslinda güzel cihazlar ama hep bir eksigi oluyor rakiplerinden
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