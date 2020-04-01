Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL satışlarını sonlandırdı

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Teknoloji sektörünün güvenilir kaynaklarından biri olan Android Police'in haberine göre, Google bundan böyle Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefonların satışını sonlandırdı.

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Kullanıcılar için cazip cihazlardı

Şirketin satış web sitesinde, Pixel 3 ve 3 XL modellerinin stokta olmadığı belirtilirken, bir Google sözcüsü ise sızan bu haberi doğrulamış durumda. Şirket sitesinden sipariş verilebilecek Google akıllı telefonların ise 799 dolar fiyatla satılan 5.7 inç Pixel 4 ve 899 dolardan başlayan Pixel 4 XL olduğu beliriliyor. Pixel 3 ve Pixel 3 XL modelleri Ekim 2018'de satışa çıkmıştı ve cihazlar Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, 4GB RAM ve 64/128GB dahili depolama özelliklerine sahiplerdi.

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Öte yandan söz konusu cihazların performansları, birçok görev için yeterli olduğundan, piyasadaki yeni Google amiral gemileri kadar cazip konumda oldukları söylenebilir. Satışın sonlandırılması durumunun Google çevrimiçi mağazası için geçerli olduğunu, perakendecilerin ise stokları tükenene kadar satışlara devam edeceklerini de belirtelim.

https://www.engadget.com/2020-03-31-google-stops-selling-pixel-3-3-xl.html

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