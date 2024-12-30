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    Redmi Turbo 4 işlemcisiyle dünyada bir ilk olacak

    Tanıtımına oldukça kısa bir süre kalan Redmi Turbo 4, sahip olduğu işlemcisiyle dünyada bir ilk olacak. Ancak bu telefonu özel kılan şey yalnızca işlemcisi değil.

    Redmi Turbo 4 işlemcisiyle dünyada bir ilk olacak

    Redmi, yeni amiral gemisi modeli Redmi Turbo 4'ü 2 Ocak 2025 tarihinde tanıtmaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk Dimensity 8400-Ultra işlemcili telefonu olarak lanse edilen bu cihaz, yenilikçi özellikleri ve dikkat çekici tasarımıyla teknoloji tutkunlarının ilgisini çekiyor. Markanın tanıtım öncesinde cihazın tasarım detaylarını paylaşması, beklentileri artırmış durumda.

    Redmi Turbo 4’ün arka yüzünde, mat cam kaplamanın üzerinde yer alan kırmızı bir çizgiyle modern bir tasarım anlayışı sunuluyor. Bu kırmızı detay, çift tonlu bir görünüm yaratırken 50 megapiksel ana kameraya sahip dikey çift kamera modülünü tamamlıyor. Kameranın çevresindeki kırmızı vurgular, cihazın estetik duruşunu güçlendiriyor. Genel olarak tasarım dili, iPhone 16'yı anımsatan çizgilere sahip.

    Ön tasarımına dair resmi bir bilgi paylaşılmamış olsa da söylentiler, düz bir ekranın kullanılacağını öne sürüyor. Cihazın üst kısmında hoparlör, mikrofon ve kızılötesi port (IR blaster) için yuvalar bulunurken, sağ kenarda ses açma/kapama tuşları ve güç düğmesi yer alıyor. Alt kısımda ise SIM yuvası, mikrofon, USB-C girişi ve hoparlör dikkat çekiyor.

    Renk seçenekleriyle de kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefleyen Redmi Turbo 4, siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı tonla sunulacak. Global pazarda bu modelin Poco X7 Pro adıyla satışa çıkabileceği konuşuluyor.

    Teknik özellikler açısından, cihazın 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla geleceği belirtiliyor. Bu ekranın 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Ön yüzde 20 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alırken, arka kamera sistemi 50 megapiksel ana sensör ve 8 megapiksel yardımcı sensörle destekleniyor.

    Dimensity 8400-Ultra işlemcisinden güç alacak cihaz, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama seçenekleri sunacak. Ayrıca 6.550mAh kapasiteli batarya ve 90W hızlı şarj desteğiyle uzun kullanım süresi ve hızlı şarj imkânı sağlıyor. Android 15 işletim sistemiyle birlikte HyperOS 2.0 arayüzüne sahip olması beklenen cihaz, hem performans hem de yazılım açısından iddialı bir deneyim vaat ediyor.

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