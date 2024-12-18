Redmi Turbo 4 hakkındaki belirsizlikler nihayet açığa kavuştu: İşte global ismi ve özellikleri

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Redmi'nin Turbo 4 ve Turbo 4 Pro akıllı telefonlarını geliştirdiği bildiriliyor. Daha önce Redmi Turbo 3’ün Poco F6 adıyla global pazara sunulmuş olması, Turbo 4’ün de Poco F7 adıyla yeniden markalanacağı iddialarını güçlendirmişti. Ancak yeni bir duyum, bu seriyle ilgili yeniden markalama sürecine açıklık getirdi. Ayrıca, Redmi Turbo 4’ün bazı temel özellikleri de sızdırıldı.

Redmi Turbo serisinin geçmişine bakıldığında, Redmi K70e modeli piyasaya sürüldükten sonra Nisan ayında Redmi Turbo 3 tanıtılmıştı. Şirketin bu yıl Redmi K80e modelini tanıtma planı bulunmuyor. Bunun yerine, K70e’nin yerini Redmi Turbo 4 alacak. Turbo 4 Pro modelinin ise 2025 yılının Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu model Turbo 3’ün halefi olacak.

Redmi, global pazarda genellikle Poco markasıyla yeniden markalama stratejisi izliyor. K70e ve Turbo 3, Poco X6 Pro ve Poco F6 olarak global pazarda yer almıştı. Benzer şekilde, Turbo 4 ve Turbo 4 Pro’nun da global pazarda sırasıyla Poco X7 Pro ve Poco F7 olarak satışa sunulması bekleniyor.

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Duyumlara göre, Redmi Turbo 4 ya da Poco X7 Pro’nun 6.67 inç boyutunda düz tasarımlı bir LTPS OLED ekranla geleceği belirtiliyor. Bu ekranın 1.5K çözünürlüğe ve muhtemelen 120Hz yenileme hızına sahip olacağı ifade ediliyor. Ayrıca, ekrana entegre kısa odaklı bir parmak izi okuyucu bulunacak. Cihazın kutudan Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 işletim sistemiyle çıkması bekleniyor.

Mediatek’in 23 Aralık'ta tanıtacağı Dimensity 8400 yonga setinin özelleştirilmiş bir versiyonu olan Dimensity 8400-Ultra’nın Redmi Turbo 4 / Poco X7 Pro’ya güç vereceği belirtiliyor. Önceki modellerde olduğu gibi bu cihazın da 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama seçenekleriyle sunulacağı tahmin ediliyor.

Cihazın 6.550 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olması ve 90W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Tasarım tarafında, plastik bir orta çerçeve ve cam arka yüzey kullanılacağı ifade ediliyor. Turbo 4’ün Çin’de 2025 yılının Ocak ayının başında tanıtılması öngörülüyor.

Redmi Turbo 4 Pro modeline gelince, bu cihazın Qualcomm’un yakında tanıtılacak Snapdragon 8s Elite yonga setini kullanan ilk telefonlardan biri olacağı tahmin ediliyor. Xiaomi Civi 5 Pro ve iQOO Z10 Turbo modellerinin de bu yonga setini kullanacağı söyleniyor.

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Redmi Turbo 4 hakkındaki belirsizlikler nihayet açığa kavuştu