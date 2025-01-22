Redmi Watch 5 ülkemizde satışta

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Redmi Watch ailesinin en yeni üyesi Redmi Watch 5 ülkemizde satışa sunuldu. Hassas sağlık değerleri takibi ve görüşme için gürültü engelleme yapabilmesi en önemli artıları olarak öne çıkıyor.

Redmi Watch 5 neler sunuyor?

Redmi Watch 5 akıllı saat modeli 2.07 inçlik AMOLED ekranı ve 432 x 514 piksel çözünürlüğüyle geliyor. 60Hz yenileme hızı ve 1500 nit gibi yüksek bir parlaklık değeri sayesinde, cihaz hem iç hem de dış mekanlarda etkileyici bir performans sergiliyor.

Redmi Watch 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Modelde 24 saat kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen seviyesini izleme, uyku analizi ve stres yönetimi gibi birçok takip özelliği bulunuyor. Firmanın özel algoritmaları ve AFE yongası ile çok daha hassas ölçümler yapılıyor.

Çift mikrofonlu, gürültü azaltma teknolojisine sahip bir sesli arama sistemi sunan modelde 150’den fazla spor modu, GNSS tabanlı aktivite takibi ve 5 ATM suya dayanıklılık özelliği yer alıyor. Saat 24 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Redmi Watch 5 akıllı saat modeli 3999TL fiyat etiketine sahip.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.