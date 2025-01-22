Redmi Watch 5 ülkemizde satışta

Redmi Watch 5 neler sunuyor?
Redmi Watch 5 akıllı saat modeli 2.07 inçlik AMOLED ekranı ve 432 x 514 piksel çözünürlüğüyle geliyor. 60Hz yenileme hızı ve 1500 nit gibi yüksek bir parlaklık değeri sayesinde, cihaz hem iç hem de dış mekanlarda etkileyici bir performans sergiliyor.
Modelde 24 saat kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen seviyesini izleme, uyku analizi ve stres yönetimi gibi birçok takip özelliği bulunuyor. Firmanın özel algoritmaları ve AFE yongası ile çok daha hassas ölçümler yapılıyor.
Çift mikrofonlu, gürültü azaltma teknolojisine sahip bir sesli arama sistemi sunan modelde 150’den fazla spor modu, GNSS tabanlı aktivite takibi ve 5 ATM suya dayanıklılık özelliği yer alıyor. Saat 24 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Redmi Watch 5 akıllı saat modeli 3999TL fiyat etiketine sahip.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.