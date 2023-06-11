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    Redmi yeni 27 inçlik 2K monitörünü tanıttı: 120 dolar fiyatı var

    Redmi sadece akıllı telefon çıkarmakla kalmayıp ürün yelpazesine farklı ürünler eklemeye devam ediyor. Çinli marka 2K ekranlı Redmi A27Q monitörünü resmen piyasaya sürdü.
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    Redmi yeni 27 inçlik 2K monitörünü tanıttı: 120 dolar fiyatı var Tam Boyutta Gör
    Redmi markası geçtiğimiz ayın sonlarında Redmi A27 monitörünü piyasaya sürmüştü. Çinli üretici şimdi ise biraz daha pahalı bir model çıkardı. Redmi A27Q olarak adlandırılan cihaz 2560 x 1440 piksel (2K) çözünürlük, 75 Hz yenileme hızı ve ince çerçevelere sahip 27 inç IPS ekran taşıyor.

    Monitörde kullanılan panel %100 sRGB ve %95 DCI-P3 renk gamı ​​desteğine sahip. Ayrıca mavi ışık azaltma teknolojisi de var. Diğer öne çıkan özelliklerini 178 derece görüş açısı, 250 nit maksimum parlaklık, 8-bit renk derinliği ve HDR 10 teknolojisi olarak sıralayabiliriz.

    Redmi yeni 27 inçlik 2K monitörünü tanıttı: 120 dolar fiyatı var Tam Boyutta Gör

    USB-C üzerinden 65W ters hızlı şarj

    Redmi A27Q'nun fonksiyonlarından biri de USB-C portu üzerinden 65W ters hızlı şarj sunabilmesi. Yani dizüstü bilgisayar gibi cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor. Ayrıca monitörde USB-A, HDMI ve DisplayPort 1.4 bağlantı noktalarının aynı sıra ve 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut.

    Yeni monitör VESA montaj aparatı ve eğim açısı ayarlanabilir bir standa sahip. Redmi A27Q hali hazırda şirketin ana vatanı Çin'de satışa sunulmuş durumda. Fiyat etiketi ise 120 dolar.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

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