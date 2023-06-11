Redmi yeni 27 inçlik 2K monitörünü tanıttı: 120 dolar fiyatı var

Monitörde kullanılan panel %100 sRGB ve %95 DCI-P3 renk gamı desteğine sahip. Ayrıca mavi ışık azaltma teknolojisi de var. Diğer öne çıkan özelliklerini 178 derece görüş açısı, 250 nit maksimum parlaklık, 8-bit renk derinliği ve HDR 10 teknolojisi olarak sıralayabiliriz.
USB-C üzerinden 65W ters hızlı şarj
Redmi A27Q'nun fonksiyonlarından biri de USB-C portu üzerinden 65W ters hızlı şarj sunabilmesi. Yani dizüstü bilgisayar gibi cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor. Ayrıca monitörde USB-A, HDMI ve DisplayPort 1.4 bağlantı noktalarının aynı sıra ve 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut.
Yeni monitör VESA montaj aparatı ve eğim açısı ayarlanabilir bir standa sahip. Redmi A27Q hali hazırda şirketin ana vatanı Çin'de satışa sunulmuş durumda. Fiyat etiketi ise 120 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi