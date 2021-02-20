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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RedmiBook Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

    Redmi markası çok yakında yeni dizüstü bilgisayarını tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala RedmiBook Pro'nun tasarımını gösteren bir tanıtım posteri yayınlandı.
    20 Şubat 2021, 18:00 (10 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    RedmiBook Pro'nun tasarımı ortaya çıktı
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    RedmiBook Pro'nun önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Çinli firma, lansman tarihinin de artık iyiden iyiye yaklaşması nedeniyle amiral gemisi dizüstü bilgisayarının üzerindeki örtüyü kaldırmaya karar verdi. Görünüşe bakılırsa önceki modellere kıyasla ciddi bir tasarım güncellemesi ile karşılaşacağız.

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    Sunulan görüntüden yola çıkarak yeni RedmiBook Pro'nun tam boy klavye, büyük bir Touchpad ve tamamen metal kasayla geleceğini söyleyebiliriz. Dizüstü bilgisayarın en dikkat çekici özelliği şüphesiz minimuma indirilmiş ekran çerçeveleri olacak. En azından üst ve yan kısımlardaki çerçeveler bize bu izlenimi veriyor.

    Bilinen özellikleri

    RedmiBook Pro'nun 11. nesil Intel Tiger Lake-H35 serisi işlemciler, 16 GB'a kadar RAM, NVIDIA GeForce MX450 ekran kartı ve 2K ekranla sunulacağını biliyoruz. Ayrıca USB Type-C ve HDMI bağlantı noktaları da olacak. RedmiBook Pro'nun tanıtımı 25 Şubat'ta amiral gemisi Redmi K40 akıllı telefonlar ile birlikte yapılacak.



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    O
    oguztatli 8 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 13 saat önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 18 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 18 saat önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    4 435 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarımı güzel gibi duruyor ama Intel olunca benim tarafımda şansını kaybetti.
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    rasterx 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    fiyati uygun seviyelerde tutarsa fena sayilmaz.
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