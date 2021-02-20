RedmiBook Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

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RedmiBook Pro'nun önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Çinli firma, lansman tarihinin de artık iyiden iyiye yaklaşması nedeniyle amiral gemisi dizüstü bilgisayarının üzerindeki örtüyü kaldırmaya karar verdi. Görünüşe bakılırsa önceki modellere kıyasla ciddi bir tasarım güncellemesi ile karşılaşacağız.

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Sunulan görüntüden yola çıkarak yeni RedmiBook Pro'nun tam boy klavye, büyük bir Touchpad ve tamamen metal kasayla geleceğini söyleyebiliriz. Dizüstü bilgisayarın en dikkat çekici özelliği şüphesiz minimuma indirilmiş ekran çerçeveleri olacak. En azından üst ve yan kısımlardaki çerçeveler bize bu izlenimi veriyor.

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Bilinen özellikleri

RedmiBook Pro'nun 11. nesil Intel Tiger Lake-H35 serisi işlemciler, 16 GB'a kadar RAM, NVIDIA GeForce MX450 ekran kartı ve 2K ekranla sunulacağını biliyoruz. Ayrıca USB Type-C ve HDMI bağlantı noktaları da olacak. RedmiBook Pro'nun tanıtımı 25 Şubat'ta amiral gemisi Redmi K40 akıllı telefonlar ile birlikte yapılacak.

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