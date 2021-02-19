e-Devlet uygulamasının iOS versiyonu yenilendi: Koyu mod ve Siri desteği

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Vatandaşların www.turkiye.gov.tr adresindeki hizmetlere mobil cihazları üzerinden erişmelerini sağlayan e-Devlet uygulaması önemli bir güncelleme aldı.

Ayrıca Bkz. "Oppo Find X3 Neo'nun yüksek kaliteli görüntüleri yayınlandı"

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T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından sunulan uygulamanın iOS versiyonu, toplanan geri bildirimlere göre elden geçirildi. Ayrıca bazı performans iyileştirmeleri yapıldı ve hatalar giderildi.

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Siri sabıka kaydı çıkarabilecek

e-Devlet uygulamasının arayüzü yeni bir görünüme kavuştu. Bununla birlikte uygulamaya Koyu Mod desteği eklendi. Artık karanlık ortamlarda kullanılırken göz yormayacak.

Bir başka önemli yenilik de Siri desteği olarak öne çıkıyor. iOS kullanıcıları artık sanal asistan Siri'den sabıka kaydı çıkarmasını veya diğer hizmetlerde kendilerine yardımcı olmasını isteyebilecekler.

e-Devle‪t‬ Turkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlıgı Dijital Donusum Ofisi Baskanlıgı Referans Ücretsiz 62 MB

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