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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    e-Devlet uygulamasının iOS versiyonu yenilendi: Koyu mod ve Siri desteği

    Devlet kurumlarının sunduğu hizmetlere akıllı telefonlar üzerinden hızlı bir şekilde erişilmesini sağlayan e-Devlet uygulamasının iOS versiyonu güncellendi.
    19 Şubat 2021, 16:52 (7 sa.)
    1,9b
    8
    10
    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    7

    e-Devlet uygulamasının iOS versiyonu yenilendi: Koyu mod ve Siri desteği
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    Vatandaşların www.turkiye.gov.tr adresindeki hizmetlere mobil cihazları üzerinden erişmelerini sağlayan e-Devlet uygulaması önemli bir güncelleme aldı.

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    T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından sunulan uygulamanın iOS versiyonu, toplanan geri bildirimlere göre elden geçirildi. Ayrıca bazı performans iyileştirmeleri yapıldı ve hatalar giderildi.

    e-Devlet uygulamasının iOS versiyonu yenilendi: Koyu mod ve Siri desteği
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    Siri sabıka kaydı çıkarabilecek

    e-Devlet uygulamasının arayüzü yeni bir görünüme kavuştu. Bununla birlikte uygulamaya Koyu Mod desteği eklendi. Artık karanlık ortamlarda kullanılırken göz yormayacak.

    Bir başka önemli yenilik de Siri desteği olarak öne çıkıyor. iOS kullanıcıları artık sanal asistan Siri'den sabıka kaydı çıkarmasını veya diğer hizmetlerde kendilerine yardımcı olmasını isteyebilecekler.

    e-Devle‪t‬ e-Devle‪t‬ e-Devle‪t‬ e-Devle‪t‬ Turkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlıgı Dijital Donusum Ofisi Baskanlıgı Referans Ücretsiz 62 MB



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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    4 435 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Harikulade bir uygulama valla, devletin bu çeşit uygulamalara ağırlık vermesini takdir ediyorum.
    Yanıtla +17
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    Delikli Nane (onur *****) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefon cebimizde konuşurken bile reklamlar ona göre geliyor, gel gelelim bide direk siriye söyleyince bilgilerimiz ne denli güvenli kalır acaba
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    W w8core (Mustafa Koçyiğit) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Parmak iziyle giriş bi eklenmedi şuna
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    heisenberq_ (Görkem Özgün) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben koyu mod seçeneğini bulamadım. Ayarlarda yok. Nasıl bulabilirim?
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    Holk (Holk Holk) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bürokrasi böyle olmalı. Devlet şeffaf, halka kolay ulaşmalı. Bir parça kağıt için memurların peşinde koşmamalıyız. Tebrik ederim çoğu ülkede olmayan bir sistem bu.
    Yanıtla +1
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    4 435 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Harikulade bir uygulama valla, devletin bu çeşit uygulamalara ağırlık vermesini takdir ediyorum.
    Yanıtla +17
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    Uğurcan1996 (Uğurcan Çubukçu) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir tek İOS değil Android tarafı da güncellendi siyah mod (gri) gelmiş
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beklenen siyah arka plan, verilen gri-koyu gri(?)...
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    D darklionturkiye 42 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    Tam siyah yerine gri bence daha hoş olmuş ama isteyenler için gri ve siyah eklenseydi daha hoş olabilirmiş.
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    Delikli Nane (onur *****) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefon cebimizde konuşurken bile reklamlar ona göre geliyor, gel gelelim bide direk siriye söyleyince bilgilerimiz ne denli güvenli kalır acaba
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Kratos2501 (Fatih Özerkan) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Delikli Nane
    Aslında o dediğiniz olay çokta saklı değil. Kişilestirilmiş reklamlar diye adı geçiyor yanılmıyorsam. Yanlılmıyorsamda Facebook Uygulamasında kapatılıyordu o özellik.
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    drjacob (... ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sabah güncelledim güzel olmuş
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