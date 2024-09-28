Google, Gmail'de Gemini destekli bağlamsal akıllı yanıtlar özelliğini kullanıma sundu

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Tam Boyutta Gör Google, Android ve iOS'teki Gmail uygulamasında Gemini destekli bağlamsal akıllı yanıtlar özelliğini kullanıma sundu.

Ayrıntılı ve kisişel cevaplar üretebiliyor

Akıllı yanıtlar, 2017'den beri Gmail'de mevcut ancak bu, makine tarafından üretilen yanıtlar oldukça sınırlı ve tek satırlık ifadeler ibaret. Google'ın yapay zekası Gemini tarafından üretilen akıllı yanıtlar ise e-posta dizisinin tüm içeriğini dikkate alıyor ve çok daha ayrıntılı ve kişisel cevaplar üretebiliyor.

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Özelliği edindiğinizde, Gmail uygulaması aracılığıyla bir yanıt verdiğinizde ekranınızın alt kısmında birkaç yanıt seçeneği göreceksiniz. Bu yanıtlardan en uygun olanını seçerek kolayca maili cevaplayabileceksiniz. Ya da yanıtın üzerine uzun basarak önizleyebilir ve değişiklik yapabilirsiniz.

Yeni bağlamsal akıllı yanıtlar şu anda Gemini Business, Education, Education Premium, Enterprise ve Google One AI Premium aboneleri için kullanılabiliyor. Özellik şu anda yalnızca İngilizce olarak sunuluyor, ancak önümüzdeki haftalarda daha yaygın olarak kullanılabilir hale gelecektir.

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