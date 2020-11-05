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    Rekabet kızışıyor: 20 GB GDDR6X bellekli RTX 3080 Ti gelebilir

    AMD’nin etkileyici sunumunun ardından donanım dünyası özlenen tablonun sevincini yaşıyor. Görünüşe göre Nvidia’dan cevap gecikmeyecek.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Rekabet kızışıyor: 20 GB GDDR6X bellekli RTX 3080 Ti gelebilir

    16 GB bellekli RTX 3080 ve RTX 3070 modellerini beklerken gelen olumsuz haberin ardından yeni bir üst segment kart gündemde. Rapora göre Nvidia kaslı bir çözüm üzerinde çalışıyor.

    RTX 3090'ın büyük kardeşi geliyor

    RTX 3090 ile aynı CUDA sayısını paylaşacağı düşünülen RTX 3080 Ti’da 10496 FP32 çekirdeği ve 320-bit veriyolu ise RTX 3080 ile aynı seviyede. GA102-250 yongası üzerinde yükselecek yeni kartı RTX 3090’dan ayıracak başlığı bellek olacağa benziyor.

    Ayrıca Bkz. "Rocket Lake işlemcisi testte ortaya çıktı: İki haneli artış geliyor"

    Diğer taraftan çalışma frekansı ve TGP kanadında RTX 3080’e benzer çizgiler görmemiz olası. Son olarak RTX 3080 Ti’ın fiyatı ve çıkış tarihi bilinmese de Nvidia’nın RX 6900/6800 XT’yi hedef alması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/274219/nvidia-reportedly-working-on-geforce-rtx-3080-ti-graphics-card-with-20-gb-gddr6x-vram Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    57 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    GUERRA (CENK CDMR) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    toplam üretim adeti 15, tr stok adeti 2 olur
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    AMD yeni kartları çıkarmadan önce bunu iptal ettiler. Sonra AMD bir çaktı, bunlar da hemen hooop geri adım. İşte rekabet böyle bir şey. Adama tükürdüğünü yalatır vallaha :D
    AMD yeni kartları çıkarmadan önce bunu iptal ettiler. Sonra AMD bir çaktı, bunlar da hemen hooop geri adım. İşte rekabet böyle bir şey. Adama tükürdüğünü yalatı...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vay be, eskiden amd nvidia'yı hedef alan kartlar çıkartırken, şimdi nvidia amd'ye karşı kart çıkartmaya çalışıyor :P Nereden nereye.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    huso 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bastan niye cıkartmıyorsun Nvidia?Nasıl olsa AMD bana rakip bile olamaz dedin Rami kıstın vs Sonra baktın AMD Gumbur gumbur geliyor.Fiyatları da daha uygun baktın olacak gibi degil simdi yukselticem diyorsun.
    Su anda 3070-3080 alanlar ne olacak?Bu adamlar ciddi paralar oduyor almak icin...
    Umarım AMD yazılım tarafında sıkıntı yasamaz da İslemci-GPU kombini ile guzelce kullanır tuketiciler...
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    Nevfel (T. I. ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    4k için 8 gb ve 10 gb yeni nesille beraber yetersiz kalacak. Eski oyunlarda dokular fazla yer kaplamıyordu 4k sıkıntı yapmıyordu.



    3080 ve 3070 yeni nesilde anca 2k da full ayar açabilir hale düşecek bir seneye kamadan.



    Amd'nin çözümü çok daha mantıklı. 16 gb her türlü götürür 4k'da.
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    Mr. Jingles 6 gün ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    Bu kartlar iki yıl sonra çıkacak yeni oyunların dokularını anca FHD’de oynatır.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı 999 dolardan aşağı beklemeyin
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    ahrimar (ss ss) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni oyunlarda 10gb vram yetmeyecek gibi laflar dolaşiyor. Haklilar bence. 3080in 10gb ile çıkması bir hata. Bu sefer no enough memory yüzünden oyun ayarlarını kısıtlamak zorunda kalıcaz. 1 yıl olmadan 3080i değiştirmek çok yazık olacak.
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    ankaland (mehmet yok) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    nvidiada intel kafasıyla hareket etmeye başlamış.. şu an RTX30xx serisinde raflarda umut satıyor.. rtx3080 raflarda yok, rtx3090 yok, rtx3070 yok.. olmayan kart satışa çıktı.. halen umut ticareti yapıyor..
    mesele stok değil, olmayan ürünü satışa çıkardı, numune dağıt, başka bir şeyde yok.
    şimdide üretilmemiş üretilmesi muhtelif kartları tanıtıyor.. amaç amd kartların satışını azaltmak bence..
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    SeniorGrandMaster 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Seneye rtx 4090 , ryzen 9 6090xt, ddr 5, usb 4, 17gb sn ssd ler konuşuyor olacağız. Bunlar şimdiden demode oldu sayılır
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    e d d a i 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Amd de stok problemi olmazsa pazar oranını baya artırır
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    vozy (Vatan Yiğit) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    AMD gibi sayılarla oynuyor, akıl bulandırıyor :asasfad
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    DonanımdanBihaber (C R) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sırf göz boyamak için vram eklemişler AMD gerisinde kalmamak için. 3080 ile Aynı miktarda güç çektiği düşünülürse rame daha fazla güç gider çekirdeklere daha az gideceğinden oyun performansı düşer. Bitek işi vramle olanlara yarar onlar da muhtmelen 3090 alırlar zaten.
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    wolwes 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Helal sana Lisa Başkan.
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