Rekabet kızışıyor: 20 GB GDDR6X bellekli RTX 3080 Ti gelebilir

16 GB bellekli RTX 3080 ve RTX 3070 modellerini beklerken gelen olumsuz haberin ardından yeni bir üst segment kart gündemde. Rapora göre Nvidia kaslı bir çözüm üzerinde çalışıyor.

RTX 3090'ın büyük kardeşi geliyor

RTX 3090 ile aynı CUDA sayısını paylaşacağı düşünülen RTX 3080 Ti’da 10496 FP32 çekirdeği ve 320-bit veriyolu ise RTX 3080 ile aynı seviyede. GA102-250 yongası üzerinde yükselecek yeni kartı RTX 3090’dan ayıracak başlığı bellek olacağa benziyor.

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Diğer taraftan çalışma frekansı ve TGP kanadında RTX 3080’e benzer çizgiler görmemiz olası. Son olarak RTX 3080 Ti’ın fiyatı ve çıkış tarihi bilinmese de Nvidia’nın RX 6900/6800 XT’yi hedef alması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/274219/nvidia-reportedly-working-on-geforce-rtx-3080-ti-graphics-card-with-20-gb-gddr6x-vram

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