Rekabet kızışıyor: 20 GB GDDR6X bellekli RTX 3080 Ti gelebilir

16 GB bellekli RTX 3080 ve RTX 3070 modellerini beklerken gelen olumsuz haberin ardından yeni bir üst segment kart gündemde. Rapora göre Nvidia kaslı bir çözüm üzerinde çalışıyor.
RTX 3090'ın büyük kardeşi geliyor
RTX 3090 ile aynı CUDA sayısını paylaşacağı düşünülen RTX 3080 Ti’da 10496 FP32 çekirdeği ve 320-bit veriyolu ise RTX 3080 ile aynı seviyede. GA102-250 yongası üzerinde yükselecek yeni kartı RTX 3090’dan ayıracak başlığı bellek olacağa benziyor.
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Diğer taraftan çalışma frekansı ve TGP kanadında RTX 3080’e benzer çizgiler görmemiz olası. Son olarak RTX 3080 Ti’ın fiyatı ve çıkış tarihi bilinmese de Nvidia’nın RX 6900/6800 XT’yi hedef alması bekleniyor.
https://www.techpowerup.com/274219/nvidia-reportedly-working-on-geforce-rtx-3080-ti-graphics-card-with-20-gb-gddr6x-vram Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Su anda 3070-3080 alanlar ne olacak?Bu adamlar ciddi paralar oduyor almak icin...
Umarım AMD yazılım tarafında sıkıntı yasamaz da İslemci-GPU kombini ile guzelce kullanır tuketiciler...
3080 ve 3070 yeni nesilde anca 2k da full ayar açabilir hale düşecek bir seneye kamadan.
Amd'nin çözümü çok daha mantıklı. 16 gb her türlü götürür 4k'da.
mesele stok değil, olmayan ürünü satışa çıkardı, numune dağıt, başka bir şeyde yok.
şimdide üretilmemiş üretilmesi muhtelif kartları tanıtıyor.. amaç amd kartların satışını azaltmak bence..
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