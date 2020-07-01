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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rekabet Kurulu'ndan Alman otomotiv devlerine soruşturma!

    Rekabet Kurulu yaptığı ön araştırma sonucunda Alman otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açtığını duyurdu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Rekabet Kurulu'ndan Alman otomotiv devlerine soruşturma!
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    Rekabet Kurulu, Alman otomotiv devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırma sonucunda söz konusu markalara soruşturma açmaya karar verdi.

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    Kuruldan yapılan açıklama şöyle:

    "Yapılan ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 11.06.2020 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulunca, Beşli Grup arasındaki güvenliğe ilişkin iş birliği kapsamında; radar hız kontrol sisteminin çalışacağı maksimum hız sınırının ve araçların tavanlarının en fazla hangi hızda açılıp kapanabileceğinin belirlenmesini, çevreyle ilgili iş birliği kapsamında benzin partikül filtrelerinin kullanımının önlenmesini ve piyasaya sürümünün geciktirilmesini, SCR teknolojisi (sertifikasyon ve maliyet unsurları da dahil SCR yazılımı ve dozlama stratejisi) bakımından rekabete hassas bilgilerin paylaşılmasını ve AdBlue deposunun boyutunun belirlenmesini içeren iddialara ilişkin bulgular ciddi ve yeterli bulunarak bahsi geçen karar ve eylemler yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin ve iddia konusu eylemlerin Türkiye’de etki doğurup doğurmadığının tespitine yönelik olarak; Audi AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Volkswagen AG, Mercedes-Benz AG, Bayerische Motoren Werke AG hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

    Bilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi uyarınca, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

    4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 2. maddesi uyarınca, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar” anılan Kanun’un kapsamını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye piyasasında rekabeti kısıtlayıcı bir ihlalden söz edebilmek için teşebbüslerin mutlaka Türkiye’de yerleşik olması şartı aranmamaktadır. Yurt dışında rekabeti kısıtlayıcı davranış içine giren teşebbüslerin faaliyetlerinin de Türkiye piyasalarını etkilemesi söz konusu olduğunda Rekabet Kurumu 4054 sayılı kanundaki yetkilerini kullanır."



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    javaprof (orhan yılmaz) 1 hf. en beğenilen fhrstw
    Bu firmaların türkiyede üretim yaptığı yok bir tek wolkswagen yapacaktı o da vazgeçti gitsinler ülkemizden anca sömürmeyi bilir bu firmalar.
    4 Yanıt Yanıtla +48
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    Elma 1 hf. javaprof
    %160 vergi alanların hiçbir suçu yok aynen tüm suç Almanlarda niye? Çünkü Almanya bizi kıskanıyor....
    1 Yanıt Yanıtla +39
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    ugur3435 1 hf. javaprof
    mercedes yapıyor
    Yanıtla +2
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    estf (hakan artan) 1 hf. javaprof
    sen eşek olduktan sonra sırtına semer vuran birileri olur mu? ne dersin?
    Yanıtla +3
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    AsiretinMarjinalCocugu (Liceli ) 1 hf.
    -Vw Türkiye'de fabrika kuracak

    Yihuu yatırım istihdam çok iyi be güzel haber



    +Vw Türkiye'de fabrika kurmayı erteledi

    Allah sizi kahretsin zaten emisyon skandalınız var şov yapmayın istemez terörist destekleyici ülkenin firması zaten agbi



    -Vw Manisa'da kurulacak fabrikayı tekrar gündeme aldı

    İşte bu ya biliyordum ben VW bu abi tabi kararından vazgeçer mi hiç dünyanın en büyük şirketi bak ABD de ne kadar çok satıyor bazılarına kapak olsun



    +Vw Türkiye'de kurulacak fabrikayı rafa kaldırdı

    Belliydi böyle olacağı zaten dandik bir firmaydı+rekabet kurulu soruşturması



    Aç kapa artema
    -Vw Türkiye'de fabrika kuracak Yihuu yatırım istihdam çok iyi be güzel haber +Vw Türkiye'de fabrika kurmayı erteledi Allah sizi ...
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    Yanıtla +47
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    Elma 1 hf. javaprof
    %160 vergi alanların hiçbir suçu yok aynen tüm suç Almanlarda niye? Çünkü Almanya bizi kıskanıyor....
    1 Yanıt Yanıtla +39
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    javaprof (orhan yılmaz) 1 hf. Elma
    Üretilen arabadan mı alınıyor o vergi ithal edilen arabalardan alınıyor üretim yapan firmalara bir sürü teşvik var. Kimse araba üretti diye vergi almaz saçmalamayın.
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 5 gün
    S500'ler ne olacak?
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    L.o.T.u.S (-- --) 6 gün
    Volkswagen Fabrika kurmama kararına Türkiye den cevap geldi
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    redferrari (red ) 6 gün
    Almanlar çok kontrolcü olmaya başladı, sanırım tüm dünya ülkeleriyle tersteler
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    manisa_tr (huseyin ali) 6 gün
    türkiyede millet birbiriyle rekabet ettiğinden öyle bir kuruma ihtiyaç yok.
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    gothamcity (Sinan ) 6 gün
    Diğer ülkelerde emisyon düzenlemesine dikkat ediyorlarsa burada da dikkat etmeleri gerekli
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    edgar1899 (Mühendis Bey) 6 gün gothamcity
    Konunun bizim ülkemiz ile farklı ülkeler arasındaki bir ayrım ile alakası yok. Bu dava zaten öncelikle AB'de başladı, AB rekabet kurallarına uyulmadığı ve tüketiciler açısından dezavantaj oluşturduğu sebebiyle bu firmalara soruşturma başlattı. Şimdi ise oradan gelen iddia ve bilgiler ışığında bizim rekabet kurulu soruşturma açıyor.

    Burada konu bazı firmaların aralarında gizli anlaşmalar ile teknolojik gelişmeyi kendi lehlerine yavaşlatmaları. Örneğin bir firma aracına çok daha büyük bir adblue deposu koyup tüketicilerin daha az aralıklarla doldurma ihtiyacı sağlayabilirken, firmalar kendi aralarında gizli anlaşma ile belli bir limitte bunu tutarak kendi ar-ge ve yatırım harcamalarını kısmış oluyorlar. Bu da tüketicinin dezavantajına bir durum çünkü serbest rekabet ortamı kasıtlı olarak bozuluyor.

    Şimdi bizim rekabet kurulumuz, ürünler eğer bizim ülkemize sunulmuşsa üretim yerinden bağımsız olarak soruşturma başlatıp inceleme gerçekleştirebiliyor. AB'de devam eden soruşturma dosyasını rehber alarak soruşturma başlatmışlar, zaten böyle bir durumu bizim tespit etme imkanımız yok.

    Yani sonuç olarak usulsüzlük tüm dünya için geçerli, AB'de devam eden bir soruşturma var, biz de oradaki bilgileri kullanarak kendi soruşturmamızı gerçekleştiriyoruz.
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    R-10 6 gün
    Reklam kokan hareketler bunlar.
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    serhatkabak 1 hf. yeni yorumcu
    Markalar şimdi korkudan titreyip kendine çeki düzen verir hemen
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    The Seven Deadly Sins 1 hf. yeni yorumcu
    gitseler keşke TOGG yeterde artar bize hemde türkiyede hemde milli firma paramiz türkiyede kalir, yabanci otomobiller alirsaniz ithalat artar döviz krizi işsizlik gibi krizler çikar
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    borayeris (Boray Eriş) 6 gün The Seven Deadly Sins
    Yandaşın çürük arabasını mı alacağız?
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    yakupyasar1 1 hf.
    hepsi boş laf ya . bindikleri araba ne marka belli değil mi önce o markalardan vazgeçsin onlar
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    gecekorrr 1 hf.
    böyle konuşuyorsunuz ama makam arabalarının hepsi alman marka
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    5000 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    rekabet kurulu, soruşturma ve
    3 etiket daha Volkswagen alman otomobil markaları Bilim ve Teknoloji
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