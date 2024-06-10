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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurulu'ndan Google'a 482 milyon TL para cezası

    Rekabet Kurumu'nun Yerel Arama Hizmetleri Soruşturmasında Google’a verilen süreli para cezası durdu. Kurul, Google’a otel sorgularındaki davranışları nedeniyle 482 milyon TL para cezası verdi.
    Rekabet Kurulu'ndan Google'a 482 milyon TL para cezası Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, Google'ın 2021 yılında yürütülen soruşturma doğrultusunda, kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (Google Hotel Ads-GHA) hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine göre avantaj sağladığını tespit etmişti. Kurum, Google’a öneriler doğrultusunda düzeltmeler yapana kadar günlük para cezası kesmeye karar vermişti. Yürütülen Yerel Arama Hizmetleri Soruşturmasında Google’a verilen süreli para cezası durdu. Kurul, Google’a otel sorgularındaki davranışları nedeniyle 482 milyon TL para cezası verdi.

    Google'a 482 milyon TL para cezası

    2021 yılındaki soruşturma kapsamında Rekabet Kurumu, Google’ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (Google Hotel Ads-GHA) hizmetlerine rakip yerel arama sitelerinin girişini engellediğini tespit etmiş ve 296.084.899,49 TL idari para cezasına hükmetmişti.

    Kurul ayrıca Google’a ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirmişti. Düzenleyici organ, Google’ın rakip yerel arama hizmetlerine ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında eşit koşullar sağlamasını şart koşmuştu. Google ise “yerel arama hizmetleri” pazarında Kurul tarafından işaret edilen endişeleri bertaaraf etmek için yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları içeren tedbir önerilerini sundu. Kurulun, 21.03.2024 tarihli toplantısında, Google tarafından sunulan bu tedbir önerilerinin uygulanmasına ve 3 aylık süre zarfınca izlenmesine karar verildi.

    Google değişiklikleri yaptı

    Ancak Google’ın ilgili düzenlemeleri otel sorguları bakımından uygulamadığı, dolayısıyla yukarıda bahsedilen yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediği tespit edilmişti. Bu bağlamda firmaya günlük para cezası verilmişti. Son durumda Rekabet Kurumu, Google’ın otel sorguları özelinde yeni tasarımları yerel arama hizmeti bakımından da uygulamaya alarak 21.05.2024 tarihinde süreci tamamladığını tespit etti.

    Bu doğrultuda Kurul, günlük idari para cezasının 21.05.2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve Google hakkında yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamamasının yaptırımı olarak toplamda yaklaşık 482 milyon TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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