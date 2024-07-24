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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurulu'ndan iki şirkete elektrikli araç şarjı soruşturması

    İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki şarj istasyonlarının kurulumu ve faaliyetiyle ilgili Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilmesine yönelik ön araştırma sonucu iki şirkete soruşturma açıldı.
    Rekabet Kurulu'ndan iki şirkete elektrikli araç şarj soruşturması Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurulu, İzmir-İstanbul O-5 Otoyolu'nda elektrikli araçlara şarj hizmeti sunulması faaliyetinde münhasırlık (rakiple çalışmama şartı) yaratan uygulamalarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik ön araştırma başlatılmıştı.

    Söz konusu ön araştırma, kurul tarafından karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitlerin ciddi ve yeterli bulunması üzerine, söz konusu otoyol üzerinde şarj istasyonlarına ev sahipliği yapan "Oksijen" tesislerinin tek işletmecisi olan Otoyol İşletme ve Bakım AŞ ile ZES Dijital Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

    Otoyol İşletme ve Bakım AŞ'ye yönelik, şarj ağı işletmeciliği pazarındaki teşebbüsler arasında ayrımcılık yapıp yapmadığına yönelik de soruşturma açıldı.

    EPDK'nın verilerine göre 2023 sonu itibariyle Türkiye'de 5 bin 614 istasyonda 8 bin 492 yavaş şarj (AC) ve 3 bin 575 hızlı şarj (DC) soketi bulunuyor. Türkiye genelinde 176 şirketin elektrikli araç şarj istasyon ağı işletmeci lisansı bulunuyor. Soruşturmaya konu olan ZES Dijital Ticaret AŞ de bu işletmeciler arasında en yaygın olanlardan bir tanesi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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