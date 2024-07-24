Rekabet Kurulu'ndan iki şirkete elektrikli araç şarjı soruşturması

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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurulu, İzmir-İstanbul O-5 Otoyolu'nda elektrikli araçlara şarj hizmeti sunulması faaliyetinde münhasırlık (rakiple çalışmama şartı) yaratan uygulamalarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik ön araştırma başlatılmıştı.

Söz konusu ön araştırma, kurul tarafından karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitlerin ciddi ve yeterli bulunması üzerine, söz konusu otoyol üzerinde şarj istasyonlarına ev sahipliği yapan "Oksijen" tesislerinin tek işletmecisi olan Otoyol İşletme ve Bakım AŞ ile ZES Dijital Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Otoyol İşletme ve Bakım AŞ'ye yönelik, şarj ağı işletmeciliği pazarındaki teşebbüsler arasında ayrımcılık yapıp yapmadığına yönelik de soruşturma açıldı.

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EPDK'nın verilerine göre 2023 sonu itibariyle Türkiye'de 5 bin 614 istasyonda 8 bin 492 yavaş şarj (AC) ve 3 bin 575 hızlı şarj (DC) soketi bulunuyor. Türkiye genelinde 176 şirketin elektrikli araç şarj istasyon ağı işletmeci lisansı bulunuyor. Soruşturmaya konu olan ZES Dijital Ticaret AŞ de bu işletmeciler arasında en yaygın olanlardan bir tanesi.

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Rekabet Kurulu'ndan iki şirkete elektrikli araç şarj soruşturması