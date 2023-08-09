Rekabet Kurumu, Arçelik, Samsung ve LG'ye para cezası kesti

Kurumdan yapılan açıklamada Arçelik, Samsung, LG ve SVS (Tefal) hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı açıklandı. Kurul bu şirketlerin, satıcıların satış fiyatına müdahale ettiği gerekçesiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildi.
Ne kadar para cezası kesildi?
- Arçelik Pazarlama AŞ: 365.379.161,06 TL
- Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.: 227.161.142,04
- LG Electronics Ticaret AŞ: 33.870.305,21 TL
- SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti: 1.984.907,00 TL
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