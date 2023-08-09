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    Rekabet Kurumu, Arçelik, Samsung ve LG'ye para cezası kesti

    Rekabet Kurumu, satıcıların satış fiyatına müdahale ettiği terekçesiyle Arçelik, Samsung, LG ve Tefal'e idari para cezası kesti.                                  
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    Rekabet Kurumu, Arçelik, Samsung ve LG'ye para cezası kesti Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, beyaz eşya ve ev elektroniği alanlarında faaliyet gösteren 4 dev şirkete ceza kestiğini duyurdu. Ürünlerin fiyatlarına yapılan müdahaleden dolayı Arçelik, Samsung, LG ve Tefal’e idari para cezası uygulanacak.

    Kurumdan yapılan açıklamada Arçelik, Samsung, LG ve SVS (Tefal) hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı açıklandı. Kurul bu şirketlerin, satıcıların satış fiyatına müdahale ettiği gerekçesiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildi.

    Ne kadar para cezası kesildi?

    • Arçelik Pazarlama AŞ: 365.379.161,06 TL
    • Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.: 227.161.142,04
    • LG Electronics Ticaret AŞ: 33.870.305,21 TL
    • SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti: 1.984.907,00 TL
    Kaynakça https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/arcelik-pazarlama-as-hakkinda-yurutulen--e531852cf535ee118ec500505685da39 https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/samsung-electronics-istanbul-pazarlama-v-eda8e450f535ee118ec500505685da39
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