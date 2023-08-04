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    Rekabet Kurumu, sesli kitap platformu Storytel'e soruşturma başlattı

    Rekabet Kurumu, kitapları sesli olarak dinleyebildiğimiz Storytel platformuna soruşturma başlattığını açıkladı. Storytel'in yaptığı anlaşmalarla rakiplerini engellediği iddiası incelenecek.
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    Rekabet Kurumu, Storytel'e soruşturma başlattı Tam Boyutta Gör
    Son aylarda teknoloji şirketlerine çok sayıda soruşturma başlatan Rekabet Kurumu şimdi de sesli kitap platformu Storytel’e soruşturma başlattı. Ön araştırmada elde edilen bulguların ciddi ve yeterli olduğu ifade edildi.

    Kurumdan yapılan açıklamaya göre Storytel’in yayınevi ve eser sahipleriyle yapmış olduğu uzun süreli münhasırlık anlaşmalarıyla, rakip sesli kitap platformlarının pazara girişimini engellediği iddiası incelenecek. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediği konusunda karara bağlanacak.

    Pek çok popüler kitabın sesli kitap versiyonu sadece Storytel’de yer alıyor. Daha önceki soruşturmalardan da bildiğimiz üzere Rekabet Kurumu, bu tarz anlaşmaların adil rekabete aykırı olduğuna kanaat getiriyor. Soruşturma sonucunda Storytel’e idari para cezası uygulanabilir.

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