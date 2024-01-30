Rekabet Kurumu, Çiçeksepeti'ne soruşturma başlattı

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu'nun web sitesinden yayımlanan duyuruya göre Çiçeksepeti'ne soruşturma başlatıldı. Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediği araştırılacak.

Rekabet Kurumu neden soruşturma başlattı?

Çiçeksepeti'nin platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatmak ve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma, Kurulca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'ye soruşturulma açılmasına karar verdi.

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Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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