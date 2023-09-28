Rekabet Kurumu, Duracell'e soruşturma başlattı

Neden soruşturma açıldı?
Duracell’in, satıcıların fiyatlarına müdahale ettiği ve satıcıların satış yapacağı bölgeleri kısıtladığı iddia ediliyor. Bu uygulamanın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği incelenecek. Rekabet Kurumu, konu ile ilgili önaraştırma yaptı. Önaraştırmada elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma başlatmaya karar verdi.
Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Hızlı tüketim malları sektöründe pil tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi’nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek ve alıcılarının satış yapacakları bölgeleri ve müşterileri kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.09.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-41/786-M sayı ile karar vermiştir.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.