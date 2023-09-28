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    Rekabet Kurumu, Duracell'e soruşturma başlattı

    Rekabet Kurumu, pil sektöründe faaliyet gösteren Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi’ne soruşturma başlattığını duyurdu. Neden soruşturma açıldı? Detaylar haberimizde.
    Rekabet Kurumu, Duracell'e soruşturma başlattı Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, pil sektörünün en büyük markalarından Duracell’in Türkiye’deki şirketi Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi’ne soruşturma başlattığını duyurdu. Duracell’in haksız rekabete yol açan uygulamaları incelenecek.

    Neden soruşturma açıldı?

    Duracell’in, satıcıların fiyatlarına müdahale ettiği ve satıcıların satış yapacağı bölgeleri kısıtladığı iddia ediliyor. Bu uygulamanın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği incelenecek. Rekabet Kurumu, konu ile ilgili önaraştırma yaptı. Önaraştırmada elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma başlatmaya karar verdi.

    Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Hızlı tüketim malları sektöründe pil tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi’nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek ve alıcılarının satış yapacakları bölgeleri ve müşterileri kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

    Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.09.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-41/786-M sayı ile karar vermiştir.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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