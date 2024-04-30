Rekabet Kurumu'ndan Duracell kararı: Satış kısıtlamaları kaldırılacak

8 Milyon TL Ceza
Duracell, adil rekabeti engelleyen uygulamalarının durdurulması için Rekabet Kurumu’na taahhüt verdi. Kurul tarafından açılan soruşturma, uzlaşma usulü ile sonuçlandırıldığı için verilecek para cezasında yüzde 25 oranında indirim uygulandı. Duracell’e 8 milyon 558 bin 678 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.
Duracell, satıcıların fiyatlarına müdahele etmeyi sonlandıracak. Bölge bazında ve internet üzerinden satışlara getirdiği kısıtlamaları sonlandıracak ve satıcılar arasında rekabete izin verecek. Bu kararla birlikte Duracell pillerde daha çok kampanyalar ve daha çok indirim görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.