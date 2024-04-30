Rekabet Kurumu'ndan Duracell kararı: Satış kısıtlamaları kaldırılacak

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, Duracell hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Duracell’in fiyatlara müdahale ettiği, bölgesel ve internet üzerinden satışlara kısıtlama getirildiği ortaya çıkmıştı. Rekabet Kurumu, Duracell’e ceza kesti.

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8 Milyon TL Ceza

Duracell, adil rekabeti engelleyen uygulamalarının durdurulması için Rekabet Kurumu’na taahhüt verdi. Kurul tarafından açılan soruşturma, uzlaşma usulü ile sonuçlandırıldığı için verilecek para cezasında yüzde 25 oranında indirim uygulandı. Duracell’e 8 milyon 558 bin 678 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.

Duracell, satıcıların fiyatlarına müdahele etmeyi sonlandıracak. Bölge bazında ve internet üzerinden satışlara getirdiği kısıtlamaları sonlandıracak ve satıcılar arasında rekabete izin verecek. Bu kararla birlikte Duracell pillerde daha çok kampanyalar ve daha çok indirim görebiliriz.

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Rekabet Kurumu'ndan Duracell kararı: Satış kısıtlamaları kalkıyor