Rekabet Kurumu'ndan Mackolik'teki reklamlar hakkında kısıtlama

Mackolik'teki Nesine reklamları düzenlenecek
Mackolik ve Sahadan internet sitesi ve mobil uygulamalarında bulunan Nesine reklamlarının, Nesine’yi rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirmeyecek şekilde reklamlarda düzenleme yapılması gerekiyor. Bu süreçte Mackolik’in Nesine reklamlarını gözden geçirmesi ve rakipleri karşısında ayrıma yol açmayacak şekilde reklam alanında düzenleme yapılması isteniyor. Diğer firmaların rotasyonlu gösterimi ve benzeri çözümler uygulanabileceği ifade ediliyor.
Ayrıca Mackolik’in Nesine’nin bulunduğu reklam alanları hakkında diğer firmalara eşit hak tanıması ve diğer bahis platformlarının bu alanı kullanabileceğine yönelik olarak ilgili firmalara bilgilendirme yapması isteniyor. Talep olması halinde diğer bahis firmalarıyla birlikte rotasyonlu bir şekilde gösterilmesi talep ediliyor.
Mackolik’in Rekabet Kurumu tarafından talep edilen uygulamaları 15 gün içerisinde hayata geçirmesi ve bahis firmaları tarafından Mackolik’e iletilen teklifler hakkındaki bilgileri 30 gün içinde Kuruma bildirmesi gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.