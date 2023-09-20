Rekabet Kurumu'ndan Mackolik'teki reklamlar hakkında kısıtlama

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, canlı skor uygulaması Mackolik hakkında soruşturma açılmasına ve reklamlara kısıtlama uygulanarak geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Mackolik’in 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti yapılacak. Ayrıca 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi kapsamında geçici tedbir uygulanmasına karar verildi. Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada detaylı ifadelere yer verildi.

Mackolik'teki Nesine reklamları düzenlenecek

Mackolik ve Sahadan internet sitesi ve mobil uygulamalarında bulunan Nesine reklamlarının, Nesine’yi rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirmeyecek şekilde reklamlarda düzenleme yapılması gerekiyor. Bu süreçte Mackolik’in Nesine reklamlarını gözden geçirmesi ve rakipleri karşısında ayrıma yol açmayacak şekilde reklam alanında düzenleme yapılması isteniyor. Diğer firmaların rotasyonlu gösterimi ve benzeri çözümler uygulanabileceği ifade ediliyor.

MediaMarkt, Vatan ve Teknosa'nın sözlü savunması alınacak 1 gün önce eklendi

Ayrıca Mackolik’in Nesine’nin bulunduğu reklam alanları hakkında diğer firmalara eşit hak tanıması ve diğer bahis platformlarının bu alanı kullanabileceğine yönelik olarak ilgili firmalara bilgilendirme yapması isteniyor. Talep olması halinde diğer bahis firmalarıyla birlikte rotasyonlu bir şekilde gösterilmesi talep ediliyor.

Mackolik’in Rekabet Kurumu tarafından talep edilen uygulamaları 15 gün içerisinde hayata geçirmesi ve bahis firmaları tarafından Mackolik’e iletilen teklifler hakkındaki bilgileri 30 gün içinde Kuruma bildirmesi gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.