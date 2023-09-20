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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu'ndan Mackolik'teki reklamlar hakkında kısıtlama

    Rekabet Kurumu, Mackolik'te gösterilen Nesine reklamları hakkında geçici tedbir kararı aldı. Nesine reklamlarının rakipleri engelleyecek şekilde gösterilmesine kısıtlanma uygulanması isteniyor.
    Rekabet Kurumu'ndan Mackolik'teki reklamlar hakkında kısıtlama Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, canlı skor uygulaması Mackolik hakkında soruşturma açılmasına ve reklamlara kısıtlama uygulanarak geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Mackolik’in 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti yapılacak. Ayrıca 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi kapsamında geçici tedbir uygulanmasına karar verildi. Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada detaylı ifadelere yer verildi.

    Mackolik'teki Nesine reklamları düzenlenecek

    Mackolik ve Sahadan internet sitesi ve mobil uygulamalarında bulunan Nesine reklamlarının, Nesine’yi rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirmeyecek şekilde reklamlarda düzenleme yapılması gerekiyor. Bu süreçte Mackolik’in Nesine reklamlarını gözden geçirmesi ve rakipleri karşısında ayrıma yol açmayacak şekilde reklam alanında düzenleme yapılması isteniyor. Diğer firmaların rotasyonlu gösterimi ve benzeri çözümler uygulanabileceği ifade ediliyor.

    Ayrıca Mackolik’in Nesine’nin bulunduğu reklam alanları hakkında diğer firmalara eşit hak tanıması ve diğer bahis platformlarının bu alanı kullanabileceğine yönelik olarak ilgili firmalara bilgilendirme yapması isteniyor. Talep olması halinde diğer bahis firmalarıyla birlikte rotasyonlu bir şekilde gösterilmesi talep ediliyor.

    Mackolik’in Rekabet Kurumu tarafından talep edilen uygulamaları 15 gün içerisinde hayata geçirmesi ve bahis firmaları tarafından Mackolik’e iletilen teklifler hakkındaki bilgileri 30 gün içinde Kuruma bildirmesi gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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