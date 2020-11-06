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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a soruşturma

    Rekabet Kurumu, Sahibinden.com hakkında 'Hakim durumun kötüye kullanılması' konulu 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlattı.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a soruşturma
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    Rekabet Kurumu, özellikle otomotiv ve emlak piyasasında Türkiye'nin en popüler e-ticaret ve ilan platformlarından biri olan Sahibinden.com hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

    Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Sahibinden.com'un emlak ve vasıta alım satımında sunulan internet hizmetlerinin 6. maddeyi ihlal edip etmediğine yönelik soruşturmanın 15 Ekim'de açıldığı kaydedildi. Kurumun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 15.10.2020 tarih, 20-46/627-M sayı ile karar verdi."

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    Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

    Ayrıca Bkz. "Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin otomobiline veri desteği sağlayacak"

    Hakim durumun kötüye kullanılması

    Rekabet Kurumu'nun sözünü ettiği 4054 sayısı Kanun'un 6. maddesi şöyle:

    Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

    Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

    • a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,
    • b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,
    • c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,
    • d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticari avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,
    • e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.


    https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/sahibinden-bilgi-teknolojileri-paz-ve-ti-1e376d2e1820eb11812200505694b4c6 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    53 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Bu Editörden
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    V2 (Vince ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kapatsinlar sahibindeni 3 ay piyasa biraz duzelir. Memurlar ogretmenler isine odaklanir.
    2 Yanıt Yanıtla +118
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke şu siteye yorum yapma özelliği getirilmesini engelleyen herkesi dolandırıcılığa teşvikten yargılasalar.
    1 Yanıt Yanıtla +67
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    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    hiç bir şey olmaz, boşuna ümitlenmeyin
    1 Yanıt Yanıtla +39
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    Yorumlar (46) Yorum Yaz Forumda Gör
    hopeyoung 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok boş adamlar var burada ya. Yok öyle yapacakmış böyle yapacakmış. Sen yap o zaman daha iyisini, onu kullanalım. Hatta fonlayalım, hep beraber, ortak olalım. Eleştireceğinize alternatif üretin.
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sahibinden.com da ne kadar kurumsal uye varsa hepsine sorusturma acisin tek tek igneden iplige elden gecirilsin. Ekonomik kurtulus savasina neden olanlara versin cezayi.
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    duktil (gökhan onaç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyatların sebebi ilanı verdiğimiz site değil, boşuna eleştiriyorsunuz. Bununla uğraşacaklarına örneğin sıfır araçların neden galerilere satıldığını araştırsalar, hatta bu tür satışları yasaklasalar en azından sıfır km araç alacaklar belki %5-10 daha ucuz araç sahibi olacak ama devletimiz araç satışı konusunda tüm ilgisini alacağı vergiye odaklamış durumda
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    Ö1f1 (Ömer DEMİRTAŞ) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Serbest piyasada devlet müdahalesi istemek tam da bize yakışır zaten. Ortada fiyat artışı var lakin asıl sebebi nedir buraya bakmadan sağa sola ceza yağdırma derdindeyiz. Hadi otomobil ticareti yapanlaı geçtim yahu Sahibinden'nin ne suçu var? Üç ay kapatsınlar yazılmış, iyi tamam kapattık eee sitenin sahiplerinin ne günahı var? Sitelerinin varlığı suç mu?

    Valla kimse kusura bakmasın bu yaşadığımız hal bize fazla fazla müstehak.
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    Erzurum lu (Ersen İBİŞ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde bütün araç piyasasına istediği gibi yön verebilen güçlü bir konuma hak etmeden geldiğini söyleyebiliriz, sahibinden.com'un. Hak etmiyor çünkü, böyle bir konumda verilen ilanları dikkatle inceleyip sonra onaylaması gerekir. Öyle ilanlar var ki bırakın fiyat değerlendirmesini, potansiyel müşteri ile dalga geçiyorlar resmen.

    https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-renault-sahibinden-temiz-aile-arabasi-875584216/detay


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Bu ilan daki aracın donanım, değişen parça durumuna bakıp değerlendirme yapmak istiyorsunuz! Yapabilir misiniz? Satıcıyı arayıp konuşmaktan başka çareniz yok! Ancak satıcı sattığı aracı bile tanımıyor. Bazı satıcılar sorulan soruyu anlamıyor, düzgün cevap vermiyor... Bu durumda piyasanın düzgün işlediğine inancınız olur mu? Ne yapalım? Yapılması gereken belli satıcı bu işi bilmiyorsa bilen birine ilan açtıracak. İlan yayınlayan site sorumluluk sahibi olduğunu bilecek. Yok ben bildiğim gibi yaparım diyorsa ağır cezaları ödemeyi göze alacak...
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    zeytinkoy (Barış Özyurt) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekonomiyi, kuru yönetemeyen hükümet suçu kendinde göstermemek için sahibinden'e soruşturma açar, bir dediklerini iki etmeyen Merkez bankası başkanını görevden alır.



    Piyasanın bu halde olmasının suçlusu sahibinden veya al satçılar değil. Kötü yönetilen ekonomi, devamlı değer kaybeden TL ve nihayetinde durmadan artan fiyatlar. Galeriler 6 ay içinde otomobil fiyatlarının artacağından emin oldukları için bayilere gelen bütün arabaları kapatıyorlar.



    Araba fiyatları 1 yıl hiç artmasın bakalım. O galerici, al satçı çakalların nasıl ellerinde patlıyor o şişme fiyatlı arabalar.
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    ReaLGz 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sitenin ters bir tarafı yok tamamen amaca yönelik, ne yapsın yapay zekayla evi/arabayı inceleyip maksimum değer mi belirlesin, en fazla bu kadar girebilirsin diye.
    Siteye soruşturma açacağınıza çakal ilan sahiplerine soruşturma açın.
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    geldim41 (özgur özlu) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    şu site biraz adam olsa dolandırıcılarıda uzaklastırır her önüne gelen ilan açıyor kimlik ve tel bilgisi olmalı 1 kişi 1 üyelik açabilmeli 2bin tl gitti bu hafta bnm
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    musty578 (mustafa ak) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    3 5 kuruş avanta verdimi sahibinden yırtar işler böyle dönüyor
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    cihat52.5 (cihat genc) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İt iti ısırmaz
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    8699 kez okundu.
    45 kişi, toplam 46 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sahibinden.com soruşturma, rekabet kurumu ve
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