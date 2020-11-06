Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurumu, özellikle otomotiv ve emlak piyasasında Türkiye'nin en popüler e-ticaret ve ilan platformlarından biri olan Sahibinden.com hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Sahibinden.com'un emlak ve vasıta alım satımında sunulan internet hizmetlerinin 6. maddeyi ihlal edip etmediğine yönelik soruşturmanın 15 Ekim'de açıldığı kaydedildi. Kurumun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 15.10.2020 tarih, 20-46/627-M sayı ile karar verdi."İlginizi Çekebilir e-Devlet'te 'Araçlarım' hizmetine yeni eklentiler geliyor: Araç muayene randevusu, HGS bakiye yükleme
Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.
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Hakim durumun kötüye kullanılması
Rekabet Kurumu'nun sözünü ettiği 4054 sayısı Kanun'un 6. maddesi şöyle:
Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.
Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:
- a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,
- b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,
- c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,
- d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticari avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,
- e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.
https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/sahibinden-bilgi-teknolojileri-paz-ve-ti-1e376d2e1820eb11812200505694b4c6 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Valla kimse kusura bakmasın bu yaşadığımız hal bize fazla fazla müstehak.
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-renault-sahibinden-temiz-aile-arabasi-875584216/detay
Bu ilan daki aracın donanım, değişen parça durumuna bakıp değerlendirme yapmak istiyorsunuz! Yapabilir misiniz? Satıcıyı arayıp konuşmaktan başka çareniz yok! Ancak satıcı sattığı aracı bile tanımıyor. Bazı satıcılar sorulan soruyu anlamıyor, düzgün cevap vermiyor... Bu durumda piyasanın düzgün işlediğine inancınız olur mu? Ne yapalım? Yapılması gereken belli satıcı bu işi bilmiyorsa bilen birine ilan açtıracak. İlan yayınlayan site sorumluluk sahibi olduğunu bilecek. Yok ben bildiğim gibi yaparım diyorsa ağır cezaları ödemeyi göze alacak...
Piyasanın bu halde olmasının suçlusu sahibinden veya al satçılar değil. Kötü yönetilen ekonomi, devamlı değer kaybeden TL ve nihayetinde durmadan artan fiyatlar. Galeriler 6 ay içinde otomobil fiyatlarının artacağından emin oldukları için bayilere gelen bütün arabaları kapatıyorlar.
Araba fiyatları 1 yıl hiç artmasın bakalım. O galerici, al satçı çakalların nasıl ellerinde patlıyor o şişme fiyatlı arabalar.
Siteye soruşturma açacağınıza çakal ilan sahiplerine soruşturma açın.
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