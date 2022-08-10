Rekabet Kurumu'ndan Martı'ya soruşturma

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Bu hafta çeşitli sektörlerdeki teknoloji şirketlerine soruşturma açan Rekabet Kurumu şimdi de elektrikli scooter girişimi Martı’ya soruşturma başlattığını duyurdu. Kurumun web sitesinden duyuru yapıldı.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiası nedeniyle soruşturmaya karar verildi. Martı’nın rakipleri dışlayıcı uygulamaları ve rekabeti sınırlayıcı anlaşma, eylem ve kararları incelenecek.

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Rekabet Kurumu’nun açıklaması şöyle:

"Martı İleri Teknoloji AŞ’nin ilgili ürün pazarında hâkim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4.ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/527-M sayı ile karar verdi."

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