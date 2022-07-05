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    Rekabet Kurumu, Obilet'e soruşturma başlattı

    Rekabet Kurumu, Obilet hakkında soruşturma açtı. Obilet'in uyguladığı komisyon oranları ve otobüs firmalarıyla yaptığı sözleşmeler incelenerek rekabet kurallarını ihlal edip etmediğine bakılacak.
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    Rekabet Kurumu, Obilet'e soruşturma başlattı
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    Rekabet Kurumu, otobüs bileti satış platformu Obilet hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturmanın neden açıldığı hakkında bilgi paylaşıldı.

    Rekabet Kanunu'ndaki iki maddenin ihlali incelenecek

    Kuruldan yapılan açıklamaya göre soruşturma açılmasının iki gerekçesi var. Obilet’in otobüs firmalarına uyguladığı komisyon oranlarını aşırı olarak belirlemek ve otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı ve sefer verilerinin dağıtımında rakiplerini dışlayıcı uygulamaları nedeniyle 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediği incelenecek.

    Diğer bir gerekçe olarak ise otobüs biletlerinin satışı hakkında imzaladığı sözleşmeler ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldı.

    Rekabet Kurumu, Obilet hakkında 16 Haziran 2022 tarihinde toplantı yaptı. Elde edilen bulguları yeterli ve ciddi bularak, 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

    Rekabet Kurumu'nun açıklaması şu şekilde:

    "Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin bilet satışına aracılık hizmeti için otobüs firmalarına uyguladığı bilet satışı komisyon oranlarını aşırı olarak belirlemek ve biletleme yazılımı hizmeti, otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı ve sefer verilerinin platformlara dağıtımı pazarlarında rakiplerini dışlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini; otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı pazarında imzaladığı sözleşmeler ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

    Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 16.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-27/433-M sayı ile karar verdi."

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