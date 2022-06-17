Rekabet Kurumu Media Markt, Vatan Bilgisayar, Teknosa ve Sunny'e soruşturma başlattı

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Rekabet Kurumu’nun web sitesinden yapılan duyuruya göre zincir teknoloji mağazalarına ve bir TV markasına soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın başlatılma gerekçeleri belirtildi.

Kurul, rekabete hassas veriler hakkında bilgi değişiminde bulunduğu gerekçesiyle Vatan Bilgisayar, Teknosa ve Media Markt’a soruşturma açtı. Soruşturma sonucunda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği incelenecek.

Bu soruşturmaya ek olarak yerli TV üreticisi Sunny’nin satışlara internet yasağı getirmesi, yeniden satış fiyatı belirlemesi ve ayrıca Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt arasında bilgi değişimine aracılık etmesi gerekçesiyle Sunny’e soruşturma başlatıldı. Sunny için de aynı maddeyi ihlal edip etmediği araştırılacak.

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Ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler yeterli bulundu

Rekabet Kurumu, söz konusu iddialar hakkında 18 Mayıs’ta toplantı düzenlemişti. Elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bularak soruşturma başlatıldı. Önümüzdeki aylarda kurulun web sayfasından soruşturmanın sonuçları ilan edilecek.

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Media Markt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa'ya rekabet soruşturması