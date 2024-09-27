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Tam Boyutta Gör Yerli girişim olarak Türkiye’den dünyaya açılan, Türkiye’nin decacorn girişimi Getir artık resmen Birleşik Arap Emirlik merkezli yatırım fonu Mubadala’nın oldu. Rekabet Kurumu, Getir’in Mubadala’ya devrini onayladı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadeleri kullanıldı.

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Getir’in market ve yemek teslimatı faaliyetlerini BAE’li Mubadala sürdürecek. Mubadala, market ve yemek teslimatı işlerinde çoğunluk ve kontrol hissesine sahip oldu. Getir’in kurucuları ise e-ticaret ve mobilite gibi alanlarda çoğunluk hisselere sahip olacak.

Getir, pandemi döneminde büyük yükseliş yaşadı ve bu yükselişini Avrupa, ABD pazarlarına adım atarak genişletti. Pandeminin sona ermesinin ardından son yıllarda Getir’in müşteri sayısı düşüş yaşadı. Getir önce belirli ülkelerde çekildi. Ardından yurt dışı operasyonlarını tamamen sonlandırdı. Getir artık sadece Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

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Rekabet Kurumu onayladı: Getir resmen BAE'li oldu