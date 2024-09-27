Rekabet Kurumu onayladı: Getir resmen BAE'li oldu

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadeleri kullanıldı.
Getir’in market ve yemek teslimatı faaliyetlerini BAE’li Mubadala sürdürecek. Mubadala, market ve yemek teslimatı işlerinde çoğunluk ve kontrol hissesine sahip oldu. Getir’in kurucuları ise e-ticaret ve mobilite gibi alanlarda çoğunluk hisselere sahip olacak.
Getir, pandemi döneminde büyük yükseliş yaşadı ve bu yükselişini Avrupa, ABD pazarlarına adım atarak genişletti. Pandeminin sona ermesinin ardından son yıllarda Getir’in müşteri sayısı düşüş yaşadı. Getir önce belirli ülkelerde çekildi. Ardından yurt dışı operasyonlarını tamamen sonlandırdı. Getir artık sadece Türkiye’de faaliyet gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
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