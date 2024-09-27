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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu onayladı: Getir resmen BAE'li oldu

    Rekabet Kurumu, Getir'in tek kontorlünün Abu Dhabi'li Mubadala'ya devrini resmen onayladı. Getir'in yemek ve market teslimatı faaliyetini Birleşik Arap Emirlikli fon yürütecek.
    Rekabet Kurumu onayladı: Getir resmen BAE'li oldu Tam Boyutta Gör
    Yerli girişim olarak Türkiye’den dünyaya açılan, Türkiye’nin decacorn girişimi Getir artık resmen Birleşik Arap Emirlik merkezli yatırım fonu Mubadala’nın oldu. Rekabet Kurumu, Getir’in Mubadala’ya devrini onayladı.

    Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadeleri kullanıldı.

    Getir’in market ve yemek teslimatı faaliyetlerini BAE’li Mubadala sürdürecek. Mubadala, market ve yemek teslimatı işlerinde çoğunluk ve kontrol hissesine sahip oldu. Getir’in kurucuları ise e-ticaret ve mobilite gibi alanlarda çoğunluk hisselere sahip olacak.

    Getir, pandemi döneminde büyük yükseliş yaşadı ve bu yükselişini Avrupa, ABD pazarlarına adım atarak genişletti. Pandeminin sona ermesinin ardından son yıllarda Getir’in müşteri sayısı düşüş yaşadı. Getir önce belirli ülkelerde çekildi. Ardından yurt dışı operasyonlarını tamamen sonlandırdı. Getir artık sadece Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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