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    Rekabet Kurumu: Threads için Instagram zorunluluğu kaldırıldı

    Meta'nın Threads platformu Türkiye'de yeniden kullanıma açıldı. Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada Instagram hesabı zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi.

    Rekabet Kurumu: Threads için Instagram zorunluluğu kaldırıldı Tam Boyutta Gör

    Meta'nın sosyal medya platformu Threads, Türkiye'de yeniden kullanıma sunuldu. Rekabet Kurumu, Meta'nın daha önce verdiği taahhütleri yerine getirdiğini açıklarken platforma erişimde uzun süredir tartışma konusu olan Instagram hesabı zorunluluğu da kaldırıldı.

    Kullanıcı verileri artık ayrı tutulacak

    Yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcılar, Threads'i kullanmak için farklı giriş seçeneklerine sahip olacak. Dileyenler mevcut Instagram hesaplarıyla platforma erişmeye devam edebilecek. Bunun yanında yalnızca telefon numarası kullanılarak Instagram'dan tamamen bağımsız yeni bir Threads hesabı oluşturmak da mümkün hale geldi.

    Rekabet Kurumu'nun kararının temelinde kullanıcı verilerinin korunması yer alıyor. Instagram'dan bağımsız bir Threads hesabı açmayı tercih eden kullanıcıların verileri, Instagram ve Meta'nın diğer platformlarında toplanan bilgilerle birleştirilmeyecek.

    Threads neden Türkiye'de kapatılmıştı?

    Rekabet Kurumu, 2024 yılında Threads ile Instagram arasında gerçekleştirilen veri birleştirme uygulamasının rekabet hukuku açısından sakınca doğurabileceği değerlendirmesiyle Meta hakkında geçici tedbir kararı vermişti.

    Bu kararın ardından Meta, Threads'i Türkiye'de kullanıma kapatmıştı. Ayrıca Rekabet Kurulu, geçici tedbir kararına uyulmayan dönem nedeniyle şirkete idari para cezası da uygulamıştı. Threads’e yönelik erişim engeli ise geçtiğimiz günlerde kalkmaya başlamış ve bazı kullanıcılar platforma erişmeye başlamıştı.

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    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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