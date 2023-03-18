Facebook, mavi tik alma programını belli ülkelerde başlattı

Meta Verified aboneleri, hackerlara karşı proaktif hesap koruması, hikaye ve reels için özel çıkartmalar, müşteri hizmetlerinden destek alma gibi özelliklere sahip oluyor.
Facebook mavi tik alma ücreti ne kadar?
Facebook mavi tik ücreti; aylık 14.99 dolar ancak webden satın alımda 11.99 dolar. Facebook doğrulanmış rozet, şu anda Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’da 18 yaş ve üstü kişiler için sunuluyor. Ücretli Facebook mavi onay rozeti programı, işletmeler için sunulmuyor.
Facebook mavi tik nasıl alınır?
- Facebook veya Instagram’da ayarlara girin.
- Hesap Merkezi’ne dokunun.
- Meta Verified’a dokunun.
- Profil fotoğrafınızın altında Meta doğrulama için uygun olduğunuzu göreceksiniz.
- Ödeme yöntemini ayarlayın.
- Kimliğinizin fotoğrafını çekip yükleyin.
- Facebook doğrulama rozeti almak bu kadar basit!
Facebook mavi tik almak için tek şart; iki faktörlü kimlik doğrulamanın açılmış olması. Hesabınız doğrulandıktan sonra profil adınız, fotoğrafınız, kullanıcı adınız veya doğum tarihinizi değiştiremeyeceğinizi unutmayın. Bilgilerin değiştirilmesi durumunda, hesap doğrulama adımlarının tekrarlanması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)