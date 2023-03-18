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    Facebook, mavi tik alma programını belli ülkelerde başlattı

    Facebook’tan mavi tik almak isteyenler için abonelikler Amerika’da açıldı. Sosyal medya kullanıcıları, aylık belli bir ücret karşılığında anında Facebook doğrulama rozeti alabilecek.
    Oy Ver
    Meta, Şubat ayında Facebook ve Instagram için mavi tik alma programını duyurmuştu. Meta Verified adıyla duyurulan abonelik hizmeti, Twitter Blue gibi kullanıcıların doğrulanmış hesap gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığına bakılmaksızın profillerine mavi tik ekliyor ve özel özelliklere erişmelerini sağlıyor.

    Meta Verified aboneleri, hackerlara karşı proaktif hesap koruması, hikaye ve reels için özel çıkartmalar, müşteri hizmetlerinden destek alma gibi özelliklere sahip oluyor.

    Facebook mavi tik alma ücreti ne kadar?

    Facebook mavi tik ücreti; aylık 14.99 dolar ancak webden satın alımda 11.99 dolar. Facebook doğrulanmış rozet, şu anda Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’da 18 yaş ve üstü kişiler için sunuluyor. Ücretli Facebook mavi onay rozeti programı, işletmeler için sunulmuyor.

    Facebook mavi tik nasıl alınır?

    facebook mavi tik alma nasıl yapılır Tam Boyutta Gör

    1. Facebook veya Instagram’da ayarlara girin.
    2. Hesap Merkezi’ne dokunun.
    3. Meta Verified’a dokunun.
    4. Profil fotoğrafınızın altında Meta doğrulama için uygun olduğunuzu göreceksiniz.
    5. Ödeme yöntemini ayarlayın.
    6. Kimliğinizin fotoğrafını çekip yükleyin.
    7. Facebook doğrulama rozeti almak bu kadar basit!

    Facebook mavi tik almak için tek şart; iki faktörlü kimlik doğrulamanın açılmış olması. Hesabınız doğrulandıktan sonra profil adınız, fotoğrafınız, kullanıcı adınız veya doğum tarihinizi değiştiremeyeceğinizi unutmayın. Bilgilerin değiştirilmesi durumunda, hesap doğrulama adımlarının tekrarlanması gerekiyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 21 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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