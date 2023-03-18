Facebook, mavi tik alma programını belli ülkelerde başlattı

Meta, Şubat ayında Facebook ve Instagram için mavi tik alma programını duyurmuştu. Meta Verified adıyla duyurulan abonelik hizmeti, Twitter Blue gibi kullanıcıların doğrulanmış hesap gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığına bakılmaksızın profillerine mavi tik ekliyor ve özel özelliklere erişmelerini sağlıyor.

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Meta Verified aboneleri, hackerlara karşı proaktif hesap koruması, hikaye ve reels için özel çıkartmalar, müşteri hizmetlerinden destek alma gibi özelliklere sahip oluyor.

Facebook mavi tik alma ücreti ne kadar?

Facebook mavi tik ücreti; aylık 14.99 dolar ancak webden satın alımda 11.99 dolar. Facebook doğrulanmış rozet, şu anda Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’da 18 yaş ve üstü kişiler için sunuluyor. Ücretli Facebook mavi onay rozeti programı, işletmeler için sunulmuyor.

Facebook mavi tik nasıl alınır?

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Facebook veya Instagram’da ayarlara girin. Hesap Merkezi’ne dokunun. Meta Verified’a dokunun. Profil fotoğrafınızın altında Meta doğrulama için uygun olduğunuzu göreceksiniz. Ödeme yöntemini ayarlayın. Kimliğinizin fotoğrafını çekip yükleyin. Facebook doğrulama rozeti almak bu kadar basit!

Facebook mavi tik almak için tek şart; iki faktörlü kimlik doğrulamanın açılmış olması. Hesabınız doğrulandıktan sonra profil adınız, fotoğrafınız, kullanıcı adınız veya doğum tarihinizi değiştiremeyeceğinizi unutmayın. Bilgilerin değiştirilmesi durumunda, hesap doğrulama adımlarının tekrarlanması gerekiyor.

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