Renault, 1971 model aracını elektrikli olarak yeniden canlandırdı: Renault R17

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda otomobil üreticileri, eski modellerini günümüz tasarımıyla elden geçirerek piyasaya sürmeye başladı. Bu akımın son örneği Renault R17 oldu. Renault, 1971'de piyasaya sürülen klasik R17 modelini günümüze uyarlayarak elektrikli Renault R17'yi ortaya çıkardı.

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Orijinal modele oldukça sadık

Karbon-fiber şasiye ve orijinal modele oldukça sadık kalan şık tasarıma sahip konsept otomobil, Fransız tasarımcı Ora Ito ile işbirliği neticesinde ortaya çıktı. Dikdörtgen şeklinde çift parçalı LED farlar ve aracın arkasındaki şerit şeklinde LED stop lambaları araca oldukça sadelik katıyor. Aracın genişletilmiş çamurlukları ise orijinal R17'den daha sportif görünmesini sağlamış.

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Tam Boyutta Gör İç mekanda ise, retro ile futuristik tasarım harmanlanmış. Dört adet dikdörtgenden oluşan gösterge paneli ve iki kollu dikdörtgen şeklindeki direksiyon ilk bakışta hemen dikkat çekiyor. Metalik çerçeveye sahip multimedya ekranı ise orta konsolda aşağı konumlandırılmış.

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Arka aksa konumlandırılmış 270 beygir gücünde elektrikli motora sahip olan otomobilin tam şarj ile 400 km katedebileceği belirtiliyor. Renault R17 EV, 14-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenecek.

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Renault, 1971 model aracını elektrikli olarak yeniden canlandırdı