Renault, 1971 model aracını elektrikli olarak yeniden canlandırdı: Renault R17

Orijinal modele oldukça sadık
Karbon-fiber şasiye ve orijinal modele oldukça sadık kalan şık tasarıma sahip konsept otomobil, Fransız tasarımcı Ora Ito ile işbirliği neticesinde ortaya çıktı. Dikdörtgen şeklinde çift parçalı LED farlar ve aracın arkasındaki şerit şeklinde LED stop lambaları araca oldukça sadelik katıyor. Aracın genişletilmiş çamurlukları ise orijinal R17'den daha sportif görünmesini sağlamış.
Arka aksa konumlandırılmış 270 beygir gücünde elektrikli motora sahip olan otomobilin tam şarj ile 400 km katedebileceği belirtiliyor. Renault R17 EV, 14-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenecek.
Kaynakça https://electrek.co/2024/09/13/retro-futuristic-renault-r17-ev-restomod-needs-to-go-intro-production-immediately/ https://tr.motor1.com/news/732682/renault-r17-retro-konsept/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.