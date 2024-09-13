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    Tesla’nın merakla beklenen robotaksi aracı kamuflajlı görüntülendi

    Tesla’nın önümüzdeki ay tanıtacağı tam otonom robotaksi aracının ağır bir kamuflajla birlikte ortaya çıktığı belirtiliyor. Tesla Robotaksi, şirket için kritik öneme sahip bir model olacak.
    Tesla’nın merakla beklenen robotaksi aracı kamuflajıyla görüldü Tam Boyutta Gör
    Tesla, 10 Ekim'de Warner Bros. Stüdyosu'nda düzenlenecek Robotaksi (Cybercab olarak da biliniyor) tanıtımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket, tanıtım öncesinde stüdyoda bir dizi normal test aracı kullanarak alanın haritasını çıkarıyor. Ancak geçtiğimiz gün, testlerden birisinde kullanılan bir araç dikkat çekti: Ağır kamuflaj altında görülen bu prototip, Tesla'nın uzun süredir merakla beklenen Robotaksi modeli olabilir.

    Tesla'nın Robotaksi aracı ortaya çıktı

    Görüntü bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve Warner Bros. Stüdyoları'nda, parlak sarı bir aracın başka bir Tesla aracının önünde ilerlediğini gösteriyor. Araç, sıradan bir kamuflaj yerine çizgi film karakterlerini andıran bir görünüme sahip.

    Tesla’nın merakla beklenen robotaksi aracı kamuflajıyla görüldü Tam Boyutta Gör
    Kamuflajın altında yatan tasarım detayları henüz net olmasa da, aracın genel hatları bir süredir basında dolaşan Robotaksi konseptine benziyor. Özellikle düşük burun yapısı ve geniş ön camı konsept araç ile benzerlik taşıyor. Aracın arka kısmında ise Cybertruck’ı anımsatan, boydan boya uzanan bir stop lambası olduğu belirtiliyor. Bu arada aracın arka tarafında sanki araca bir kutu eklenmiş gibi. Eğer bu parçayı yok sayarsak render görselindeki aracın arka tarafına göre daha düz bir tasarım bizi bekliyor olabilir. Bu arada, aracın direksiyon simidine sahip olup olmadığı henüz doğrulanabilmiş değil.

    Bu yeni prototipin, söylentilere göre 2 kapılı ve 2 kişilik olacağı düşünülüyor. Bununla birlikte aracın görece küçük olduğu belirtiliyor. Görsele bakıldığında gerçekten de takip eden Tesla aracına kıyasla daha küçük görünüyor, ancak bu perspektiften de kaynaklanıyor olabilir.

    İlginç bir şekilde, aracın tavanında bir “LiDAR tümseği” olabileceği düşünülen küçük bir çıkıntı da gözlemleniyor. Tesla, daha önce LiDAR kullanımını gereksiz bir masraf olarak nitelendirip, bunun yerine yalnızca kamera ve radar teknolojilerine odaklanmıştı. Eğer bu çıkıntı gerçekten bir LiDAR sensörü ise, bu Tesla'nın otonom araçlar konusundaki yaklaşımında büyük bir değişikliğe işaret edebilir. Veya bu tümsek sadece basit bir tümsek de olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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