Tesla’nın merakla beklenen robotaksi aracı kamuflajlı görüntülendi

Görüntü bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve Warner Bros. Stüdyoları'nda, parlak sarı bir aracın başka bir Tesla aracının önünde ilerlediğini gösteriyor. Araç, sıradan bir kamuflaj yerine çizgi film karakterlerini andıran bir görünüme sahip.
Bu yeni prototipin, söylentilere göre 2 kapılı ve 2 kişilik olacağı düşünülüyor. Bununla birlikte aracın görece küçük olduğu belirtiliyor. Görsele bakıldığında gerçekten de takip eden Tesla aracına kıyasla daha küçük görünüyor, ancak bu perspektiften de kaynaklanıyor olabilir.
İlginç bir şekilde, aracın tavanında bir “LiDAR tümseği” olabileceği düşünülen küçük bir çıkıntı da gözlemleniyor. Tesla, daha önce LiDAR kullanımını gereksiz bir masraf olarak nitelendirip, bunun yerine yalnızca kamera ve radar teknolojilerine odaklanmıştı. Eğer bu çıkıntı gerçekten bir LiDAR sensörü ise, bu Tesla'nın otonom araçlar konusundaki yaklaşımında büyük bir değişikliğe işaret edebilir. Veya bu tümsek sadece basit bir tümsek de olabilir.
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.