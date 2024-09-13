Tesla’nın merakla beklenen robotaksi aracı kamuflajlı görüntülendi

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Tam Boyutta Gör Tesla, 10 Ekim'de Warner Bros. Stüdyosu'nda düzenlenecek Robotaksi (Cybercab olarak da biliniyor) tanıtımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket, tanıtım öncesinde stüdyoda bir dizi normal test aracı kullanarak alanın haritasını çıkarıyor. Ancak geçtiğimiz gün, testlerden birisinde kullanılan bir araç dikkat çekti: Ağır kamuflaj altında görülen bu prototip, Tesla'nın uzun süredir merakla beklenen Robotaksi modeli olabilir.

Tesla'nın Robotaksi aracı ortaya çıktı

Görüntü bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve Warner Bros. Stüdyoları'nda, parlak sarı bir aracın başka bir Tesla aracının önünde ilerlediğini gösteriyor. Araç, sıradan bir kamuflaj yerine çizgi film karakterlerini andıran bir görünüme sahip.

Tam Boyutta Gör Kamuflajın altında yatan tasarım detayları henüz net olmasa da, aracın genel hatları bir süredir basında dolaşan Robotaksi konseptine benziyor. Özellikle düşük burun yapısı ve geniş ön camı konsept araç ile benzerlik taşıyor. Aracın arka kısmında ise Cybertruck’ı anımsatan, boydan boya uzanan bir stop lambası olduğu belirtiliyor. Bu arada aracın arka tarafında sanki araca bir kutu eklenmiş gibi. Eğer bu parçayı yok sayarsak render görselindeki aracın arka tarafına göre daha düz bir tasarım bizi bekliyor olabilir. Bu arada, aracın direksiyon simidine sahip olup olmadığı henüz doğrulanabilmiş değil.

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Bu yeni prototipin, söylentilere göre 2 kapılı ve 2 kişilik olacağı düşünülüyor. Bununla birlikte aracın görece küçük olduğu belirtiliyor. Görsele bakıldığında gerçekten de takip eden Tesla aracına kıyasla daha küçük görünüyor, ancak bu perspektiften de kaynaklanıyor olabilir.

İlginç bir şekilde, aracın tavanında bir “LiDAR tümseği” olabileceği düşünülen küçük bir çıkıntı da gözlemleniyor. Tesla, daha önce LiDAR kullanımını gereksiz bir masraf olarak nitelendirip, bunun yerine yalnızca kamera ve radar teknolojilerine odaklanmıştı. Eğer bu çıkıntı gerçekten bir LiDAR sensörü ise, bu Tesla'nın otonom araçlar konusundaki yaklaşımında büyük bir değişikliğe işaret edebilir. Veya bu tümsek sadece basit bir tümsek de olabilir.

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Tesla’nın merakla beklenen robotaksi aracı kamuflajıyla görüldü