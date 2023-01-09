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    2023 Renault fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

    Renault Ocak ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır KM Renault otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel Renault 2023 fiyat listesi:               
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    2023 Renault Clio fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Renault, 2023 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Paylaşılan listede, 2022 model Renault otomobillerin fiyatlarına ortalama yüzde 5 zam geldiğini görmekteyiz. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Renault araç fiyatları kaç TL? 2023 Renault fiyatları ne kadar oldu? İşte Renault Ocak 2023 fiyat listesi:

    Geçen ay fiyatları 376.900 TL'den başlayan 2022 model Renault Clio için güncel fiyat listesinde sadece Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonun bulunduğunu görmekteyiz. Bu versiyonun fiyatı da 507 bin TL'den 526 bin TL seviyesine yükselmiş. Geçtiğimiz Aralık ayında 373.900 TL'den başlayan Renault Taliant ise artık 393.000 TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor.

    Renault Ocak 2023 fiyat listesindeki en dikkat çekici değişim, Renault Megane Sedan'ın giriş seviyesinde yaşanmış. Aralık ayında 551 bin TL olan Joy 1.3 TCe 140 bg versiyona zammın yanı sıra EDC şanzımanın dahil olmasıyla birlikte ÖTV dilimi yükseldi. Böylece aynı versiyonun fiyatı 692 bin TL'ye çıktı. En pahalı Megane Sedan ise 877 bin TL'den listeleniyor.

    Listelere göz atmadan önce, söz konusu otomobillerin hala 2022 model yılına ait olduğunu not düşelim.

    İşte 2023 Ocak Renault fiyat listesi 🔽

    Renault Clio fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
    Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak
    Joy 1.0 SCe 65 bg 376.900 TL -
    Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 507.000 TL 526.000 TL
    Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 546.000 TL -

    2023 Renault Taliant fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Renault Taliant fiyat listesi 💰 (Ocak 2023)
    Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak
    Joy 1.0 Sce 65 bg 373.900 TL 393.000 TL
    Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 466.000 TL 522.900 TL
    Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 526.000 TL 552.900 TL

    2023 Renault Zoe fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Renault ZOE fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
    Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak
    Intense 80 kW Z.E. 50 834.900 TL 876.000 TL

    2023 Renault Captur fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Renault Captur fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
    Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak
    Touch 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 742.000 TL 785.900 TL
    Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 762.000 TL 806.000 TL
    Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 790.000 TL 845.000 TL
    R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg 871.000 TL 927.000 TL

    2023 Renault Megane Sedan fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Renault Megane Sedan fiyat listesi 🚗 (Ocak 2023)
    Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak
    Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 692.000 TL
    Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 711.000 TL 733.000 TL
    Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 797.000 TL 825.900 TL
    Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 752.000 TL 774.000 TL
    Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 848.000 TL 877.000 TL

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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