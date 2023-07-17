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    Renault Clio fiyatı 1 milyon TL'yi geçti

    Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Fiat Egea modelinde 1 milyon TL sınırının aşıldığını görmüştük. Şimdi aynı durum en büyük rakibi Renault Clio'da da yaşandı.
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    Renault Clio fiyatı 1 milyon TL'yi geçti Tam Boyutta Gör
    2023 model Renault Clio fiyatı son yapılan zammın ardından 817.000 TL'den başlıyor. Çok değil bir ay önce bu fiyat 609.000 TL seviyesindeydi. Bu da son bir ay içerisinde fiyatın yüzde 34 arttığı anlamına geliyor.

    Clio'yu otomatik şanzımanla tercih etmek için karşımıza çıkan en uygun fiyat 907.000 TL. En üst seviyedeki Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonun fiyatı ise artık 1.018.000 TL liste fiyatına sahip. Bu versiyonun fiyatı da haziran ayının ilk haftasında 765.900 TL olarak karşımıza çıkıyordu.

    Renault Clio fiyat listesi şöyle:

    • Joy 1.0 SCe 65 bg - 817.000 TL
    • Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 907.000 TL
    • Touch 1.0 TCe 90 bg - 868.000 TL
    • Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 948.000 TL
    • Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 1.018.000 TL

    Diğer modellerde de durum pek farklı değil. Renault Megane Sedan'ın liste fiyatları 1.089.000 TL ila 1.435.000 TL aralığında değişiyor. İki ay önce lansman fiyatı 1.190.000 TL olarak açıklanan Renault Austral ise 1.700.000 TL'den alıcı bekliyor.

    Hatırlanacak olursa geçtiğimiz haftalarda Renault Clio'nun makyajlı versiyonu tanıtıldı. Uzun süre sonra hibrit motorla da satışa sunulması planlanan yeni Clio'nun tüm versiyonlarının 1 milyon TL'nin üzerinde olmaması için bir sebep yok gibi görünüyor.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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