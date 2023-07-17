Tam Boyutta Gör 2023 model Renault Clio fiyatı son yapılan zammın ardından 817.000 TL'den başlıyor. Çok değil bir ay önce bu fiyat 609.000 TL seviyesindeydi. Bu da son bir ay içerisinde fiyatın yüzde 34 arttığı anlamına geliyor.

Clio'yu otomatik şanzımanla tercih etmek için karşımıza çıkan en uygun fiyat 907.000 TL. En üst seviyedeki Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonun fiyatı ise artık 1.018.000 TL liste fiyatına sahip. Bu versiyonun fiyatı da haziran ayının ilk haftasında 765.900 TL olarak karşımıza çıkıyordu.

Renault Clio fiyat listesi şöyle:

Joy 1.0 SCe 65 bg - 817.000 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 907.000 TL

Touch 1.0 TCe 90 bg - 868.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 948.000 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 1.018.000 TL

Diğer modellerde de durum pek farklı değil. Renault Megane Sedan'ın liste fiyatları 1.089.000 TL ila 1.435.000 TL aralığında değişiyor. İki ay önce lansman fiyatı 1.190.000 TL olarak açıklanan Renault Austral ise 1.700.000 TL'den alıcı bekliyor.

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Hatırlanacak olursa geçtiğimiz haftalarda Renault Clio'nun makyajlı versiyonu tanıtıldı. Uzun süre sonra hibrit motorla da satışa sunulması planlanan yeni Clio'nun tüm versiyonlarının 1 milyon TL'nin üzerinde olmaması için bir sebep yok gibi görünüyor.

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Renault Clio fiyatı 1 milyon TL'yi geçti