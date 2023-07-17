Renault Clio fiyatı 1 milyon TL'yi geçti

Clio'yu otomatik şanzımanla tercih etmek için karşımıza çıkan en uygun fiyat 907.000 TL. En üst seviyedeki Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonun fiyatı ise artık 1.018.000 TL liste fiyatına sahip. Bu versiyonun fiyatı da haziran ayının ilk haftasında 765.900 TL olarak karşımıza çıkıyordu.
Renault Clio fiyat listesi şöyle:
- Joy 1.0 SCe 65 bg - 817.000 TL
- Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 907.000 TL
- Touch 1.0 TCe 90 bg - 868.000 TL
- Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 948.000 TL
- Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 1.018.000 TL
Diğer modellerde de durum pek farklı değil. Renault Megane Sedan'ın liste fiyatları 1.089.000 TL ila 1.435.000 TL aralığında değişiyor. İki ay önce lansman fiyatı 1.190.000 TL olarak açıklanan Renault Austral ise 1.700.000 TL'den alıcı bekliyor.
Hatırlanacak olursa geçtiğimiz haftalarda Renault Clio'nun makyajlı versiyonu tanıtıldı. Uzun süre sonra hibrit motorla da satışa sunulması planlanan yeni Clio'nun tüm versiyonlarının 1 milyon TL'nin üzerinde olmaması için bir sebep yok gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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