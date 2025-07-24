Tesla’ya zam geliyor! Resmi açıklama geldi

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Tam Boyutta Gör Bugün yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi ile Tesla Model Y SR’ın ÖTV’si yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseldi. Tesla fiyatları güncel ÖTV oranlarına göre güncellenecek. Üstelik ÖTV’deki artışa ek olarak Tesla da vergisiz fiyata zam yapacak.

Tesla’dan sipariş veren ve aracını henüz teslim almayan müşterilere Tesla’dan bilgilendirme mesajı gönderildi. Tesla’dan yapılan açıklamaya göre faturası oluşturulmayan müşterilerin ÖTV farkını ödemesi gerekecek.

Tesla’ya ÖTV'ye ek zam geliyor

Daha önce sipariş veren müşteriler Tesla’nın “iyi niyet göstergesi” olarak vergisiz fiyattaki artıştan etkilenmeyecek ve yalnızca ÖTV farkını ödeyecek. Bu açıklama Tesla’nın vergisiz fiyata da zam yapacağını işaret ediyor. Bu durumda Model Y SR’daki artış beklenenden daha yüksek olacak.

Elektrikli otomobillere ÖTV zammı! Yeni fiyatlar ne kadar olacak? 10 sa. önce eklendi

Tesla, 2025 yılında herhangi bir zam yapmadı. Model Y SR fiyatı yüzde 10'luk dilime sıkışmış ve Tesla'nın kâr marjı epey düşmüştü. Yeni ÖTV düzenlemesi ile ÖTV matrahı yükseltildi ve Tesla gibi firmalara zam yapma imkanı oluştu.

Tesla'nın yeni fiyatları açıklanmadı

Tesla güncel fiyat listesini henüz açıklamadı. Vergisiz fiyatta artış olmaması durumunda Model Y SR fiyatı 1.866.203 TL’den 2.120.685 TL’ye yükselecek. En az 254 bin TL’lik artış olacak. Tesla’nın bu artışa ek olarak ne kadar daha zam yapacağı henüz bilinmiyor. Yeni fiyatlar Tesla’nın internet sitesinden açıklanacak.

Tesla, ÖTV haricinde ek zam yapmazsa Model Y fiyatları şu şekilde olacak:

Tesla Model Y fiyatı Marka Model Vergisiz Fiyat Eski Fiyat Yeni Fiyat Eski ÖTV Yeni ÖTV Fiyat Değişimi Tesla Model Y Standart Range 1.413.790 TL 1.866.203 TL 2.120.685 TL %10 %25 +254.482 TL Tesla Model Y Long Range 1.584.989 TL 2.662.783 TL 2.377.483 TL %40 %25 -285.300 TL Tesla Model Y Long Range Dört Çeker 1.804.990 TL 3.465.581 TL 3.790.479 TL %60 %75 +324.898 TL

Model Y Long Range’e indirim gelebilir

Tesla Model Y Long Range, vergisiz olarak 1.584.989 TL’ye satılıyor. ÖTV’de yeni matrah 1.450.000 TL’den 1.650.000 TL’ye yükseldi ve Model Y LR’ın fiyatı matrahın altında kaldı. Vergisiz fiyatta büyük bir artış olmaması durumunda Model Y LR’ın ÖTV oranı yüzde 40’tan yüzde 25’e inecek. Bu da fiyata yaklaşık 250 bin TL’lik indirim olarak yansıyacak.

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