Tesla’ya zam geliyor! Resmi açıklama geldi

Tesla’dan sipariş veren ve aracını henüz teslim almayan müşterilere Tesla’dan bilgilendirme mesajı gönderildi. Tesla’dan yapılan açıklamaya göre faturası oluşturulmayan müşterilerin ÖTV farkını ödemesi gerekecek.
Tesla’ya ÖTV'ye ek zam geliyor
Daha önce sipariş veren müşteriler Tesla’nın “iyi niyet göstergesi” olarak vergisiz fiyattaki artıştan etkilenmeyecek ve yalnızca ÖTV farkını ödeyecek. Bu açıklama Tesla’nın vergisiz fiyata da zam yapacağını işaret ediyor. Bu durumda Model Y SR’daki artış beklenenden daha yüksek olacak.
Tesla, 2025 yılında herhangi bir zam yapmadı. Model Y SR fiyatı yüzde 10'luk dilime sıkışmış ve Tesla'nın kâr marjı epey düşmüştü. Yeni ÖTV düzenlemesi ile ÖTV matrahı yükseltildi ve Tesla gibi firmalara zam yapma imkanı oluştu.
Tesla'nın yeni fiyatları açıklanmadı
Tesla güncel fiyat listesini henüz açıklamadı. Vergisiz fiyatta artış olmaması durumunda Model Y SR fiyatı 1.866.203 TL’den 2.120.685 TL’ye yükselecek. En az 254 bin TL’lik artış olacak. Tesla’nın bu artışa ek olarak ne kadar daha zam yapacağı henüz bilinmiyor. Yeni fiyatlar Tesla’nın internet sitesinden açıklanacak.
Tesla, ÖTV haricinde ek zam yapmazsa Model Y fiyatları şu şekilde olacak:
|Marka Model
|Vergisiz Fiyat
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Eski ÖTV
|Yeni ÖTV
|Fiyat Değişimi
|Tesla Model Y Standart Range
|1.413.790 TL
|1.866.203 TL
|2.120.685 TL
|%10
|%25
|+254.482 TL
|Tesla Model Y Long Range
|1.584.989 TL
|2.662.783 TL
|2.377.483 TL
|%40
|%25
|-285.300 TL
|Tesla Model Y Long Range Dört Çeker
|1.804.990 TL
|3.465.581 TL
|3.790.479 TL
|%60
|%75
|+324.898 TL
Model Y Long Range’e indirim gelebilir
Tesla Model Y Long Range, vergisiz olarak 1.584.989 TL’ye satılıyor. ÖTV’de yeni matrah 1.450.000 TL’den 1.650.000 TL’ye yükseldi ve Model Y LR’ın fiyatı matrahın altında kaldı. Vergisiz fiyatta büyük bir artış olmaması durumunda Model Y LR’ın ÖTV oranı yüzde 40’tan yüzde 25’e inecek. Bu da fiyata yaklaşık 250 bin TL’lik indirim olarak yansıyacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya