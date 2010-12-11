Renault, elektrikli Fluence Z.E. modelinden oluşturduğu filoyu Çin'e gönderecek

Renault, kompakt sınıftaki sedan otomobili Fluence'ın tamamen elektrikli versiyonu Fluence Z.E.'lerden oluşan küçük bir filoyu 2011 yılı içerisinde Çin'e gönderecek.Renault bu sayede Çin'deki elektrikli otomobil pazarını test etmeyi hedefliyor.

Çin'de gerekli altyapının olmaması nedeniyle yüksek sayıda elektrikli Fluence'ın Çin'e ihraç edilmeyeceği belirtiliyor. 2010 Paris Motor Show'da dünya prömiyeri yapılan otomobilin yine aynı tarihte ön siparişleri de başlamıştı. O tarihten bugüne kadar yaklaşık 200 Çinli Fluence Z.E'ye sahip olmak için ön siparişte bulundu.

Fluecen Z.E.'nin sahip olduğu elektrik motoru, 11.000 devir/dakikada 95 beygir güç üretebiliyor. Motorun maksimum torku 226 NM ve elektrikli motorun toplam ağırlığı ise 160 kilogram olarak açıklanmış. Otomobilin sahip olduğu lityum-iyon bataryalar 22 kilowatt-saat enerjiye sahipler. 250 kilogram ağırlığındaki bataryalar, 10 veya 16 Amper 220 Volt gerilimle 6-8 saat arasında şarj edilebiliyorlar. 2012 veya 2013 model bazı Fluence Z.E'lere eklenecek bir özellik sayesinde otomobilin bataryaları 32 Amper 400 Volt gerilimle 30 dakikada şarj olabilecek.