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    AB, Çinli BYD, Geely ve SAIC’i soruşturacak: Ek gümrük vergisi gelebilir

    Çin’in elektrikli araç üreticileri agresif bir küreselleşme içerisinde. Ancak Avrupa Birliği ise Çin’de üretilen ucuz elektrikli araçlardan kendi üreticilerini korumak için bir soruşturma başlatıyor.
    AB, Çinli elektrikli araç üreticilerini soruşturacak Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu müfettişlerinin önümüzdeki haftalarda Avrupalı elektrikli araç (EV) üreticilerini korumak için cezai gümrük vergileri uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir soruşturmanın parçası olarak Çinli otomobil üreticilerini denetleyecek. ABD ve Türkiyegibi bazı ülkeler bir süredir yerli üreticileri ve piyasayı korumak için benzer gümrük önlemleri almış durumda.

    AB’den Çinli elektriklilere soruşturma

    Aktarılanlara göre AB müfettişleri BYD, Geely ve SAIC’i ziyaret edecekler ancak aynı zamanda Tesla, Renault ve BMW gibi Çin'de üretilen Çinli olmayan markaların da ziyaret edileceği söyleniyor. Ekim ayında başlatılan ve 13 ay sürmesi planlanan soruşturma, daha ucuz olan Çin yapımı elektrikli araçların devlet sübvansiyonlarından haksız yere yararlanıp yararlanmadığını tespit etmeyi amaçlıyor. Çin tarafından korumacı olarak nitelendirilen soruşturma, Pekin ile AB arasındaki gerilimi tırmandırabilir.

    Avrupa Komisyonu belgelerinde soruşturmanın "başlangıç aşamasında" olduğu ve doğrulama ziyaretlerinin 11 Nisan'a kadar yapılacağı belirtiliyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta Çin, Avrupa Birliği'nden ithal edilen konyak için anti-damping soruşturması açmış ve bu adım EV soruşturmasını destekleyen Fransa'yı hedef almış gibi görünmüştü.

    Çin yapımı araçların Avrupa Birliği'nin elektrikli araç pazarındaki payı yüzde 8'e yükselmiş durumda. Raporlar 2025 yılında bunun yüzde 15’e ulaşabileceği belirtiliyor. AB’de satılan Çinli elektrikli araçlar yerli muadillerinden kabaca yüzde 20 daha ucuza satılıyor. Öte yandan Çin’de sadece bu yıl 100’den fazla elektrikli modelin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çok sayıda firma Çin pazarında rekabet ediyor ve işler gittikçe zor hale geliyor. Haliyle yurtdışı satışlar Çinli firmalar için oldukça kritik.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    acer mı lenovo mu ortaklık hisse oranı hesaplama ekran kartı olmayan laptop rölantide kalorifer soğuk üflüyor sürekli zengin olma isteği

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