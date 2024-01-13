AB, Çinli BYD, Geely ve SAIC’i soruşturacak: Ek gümrük vergisi gelebilir

AB’den Çinli elektriklilere soruşturma
Aktarılanlara göre AB müfettişleri BYD, Geely ve SAIC’i ziyaret edecekler ancak aynı zamanda Tesla, Renault ve BMW gibi Çin'de üretilen Çinli olmayan markaların da ziyaret edileceği söyleniyor. Ekim ayında başlatılan ve 13 ay sürmesi planlanan soruşturma, daha ucuz olan Çin yapımı elektrikli araçların devlet sübvansiyonlarından haksız yere yararlanıp yararlanmadığını tespit etmeyi amaçlıyor. Çin tarafından korumacı olarak nitelendirilen soruşturma, Pekin ile AB arasındaki gerilimi tırmandırabilir.
Avrupa Komisyonu belgelerinde soruşturmanın "başlangıç aşamasında" olduğu ve doğrulama ziyaretlerinin 11 Nisan'a kadar yapılacağı belirtiliyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta Çin, Avrupa Birliği'nden ithal edilen konyak için anti-damping soruşturması açmış ve bu adım EV soruşturmasını destekleyen Fransa'yı hedef almış gibi görünmüştü.
Çin yapımı araçların Avrupa Birliği'nin elektrikli araç pazarındaki payı yüzde 8'e yükselmiş durumda. Raporlar 2025 yılında bunun yüzde 15’e ulaşabileceği belirtiliyor. AB’de satılan Çinli elektrikli araçlar yerli muadillerinden kabaca yüzde 20 daha ucuza satılıyor. Öte yandan Çin’de sadece bu yıl 100’den fazla elektrikli modelin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çok sayıda firma Çin pazarında rekabet ediyor ve işler gittikçe zor hale geliyor. Haliyle yurtdışı satışlar Çinli firmalar için oldukça kritik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.