AB, Çinli BYD, Geely ve SAIC’i soruşturacak: Ek gümrük vergisi gelebilir

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu müfettişlerinin önümüzdeki haftalarda Avrupalı elektrikli araç (EV) üreticilerini korumak için cezai gümrük vergileri uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir soruşturmanın parçası olarak Çinli otomobil üreticilerini denetleyecek. ABD ve Türkiyegibi bazı ülkeler bir süredir yerli üreticileri ve piyasayı korumak için benzer gümrük önlemleri almış durumda.

AB’den Çinli elektriklilere soruşturma

Aktarılanlara göre AB müfettişleri BYD, Geely ve SAIC’i ziyaret edecekler ancak aynı zamanda Tesla, Renault ve BMW gibi Çin'de üretilen Çinli olmayan markaların da ziyaret edileceği söyleniyor. Ekim ayında başlatılan ve 13 ay sürmesi planlanan soruşturma, daha ucuz olan Çin yapımı elektrikli araçların devlet sübvansiyonlarından haksız yere yararlanıp yararlanmadığını tespit etmeyi amaçlıyor. Çin tarafından korumacı olarak nitelendirilen soruşturma, Pekin ile AB arasındaki gerilimi tırmandırabilir.

Avrupa Komisyonu belgelerinde soruşturmanın "başlangıç aşamasında" olduğu ve doğrulama ziyaretlerinin 11 Nisan'a kadar yapılacağı belirtiliyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta Çin, Avrupa Birliği'nden ithal edilen konyak için anti-damping soruşturması açmış ve bu adım EV soruşturmasını destekleyen Fransa'yı hedef almış gibi görünmüştü.

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Çin yapımı araçların Avrupa Birliği'nin elektrikli araç pazarındaki payı yüzde 8'e yükselmiş durumda. Raporlar 2025 yılında bunun yüzde 15’e ulaşabileceği belirtiliyor. AB’de satılan Çinli elektrikli araçlar yerli muadillerinden kabaca yüzde 20 daha ucuza satılıyor. Öte yandan Çin’de sadece bu yıl 100’den fazla elektrikli modelin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çok sayıda firma Çin pazarında rekabet ediyor ve işler gittikçe zor hale geliyor. Haliyle yurtdışı satışlar Çinli firmalar için oldukça kritik.

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AB, Çinli elektrikli araç üreticilerini soruşturacak