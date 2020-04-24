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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renault'nun satışları ilk çeyrekte yüzde 26 düştü

    Koronavirüs nedeniyle Mart ayında pek çok ülkede üretime ve ticari faaliyetlerine ara veren Renault, 2020'nin ilk çeyreğinde küresel satışlarında yüzde 26 oranında düşüş yaşandığını açıkladı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Renault'nun satışları ilk çeyrekte yüzde 26 düştü
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    Fransız otomotiv devi Renault, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Renault Grubu’nun küresel satışları ilk çeyrekte yüzde 26 düştü.

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    Koronavirüs nedeniyle Mart ayında çalıştığı ülkelerin büyük çoğunluğundaki üretim ve ticari faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Renault, 2020 yılı ilk çeyrekteki küresel satışlarının 2019 yılı aynı dönemine kıyasla yüzde 26 azalarak 672 bin 962 adede düştüğünü belirtti. Söz konusu dönemde elde ettiği ciroyu da 10 milyar 125 milyon euro olarak açıklayan şirket, bu dönemde ciroda da yüzde 19,2 oranında düşüş olduğunu bildirdi.

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    Renault tarafından yapılan açıklamanın devamında, bu dönemde yüzde 26,2 küçülen Avrupa pazarındaki satışların yüzde 36 oranında düşüşle 321 bin 756 olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Avrupa dışındaki bölgelerde ise Fransız üreticinin ilk çeyrek satışlarının yüzde 13,4 düştüğü belirtildi. Söz konusu dönemde şirketin en yüksek satış adedine ulaştığı ülke Rusya oldu. Renault Arkana modelinin başarısı sayesinde ülkedeki satışlarda yüzde 9,2 oranında artış yaşandı.

    Türkiye ise Renault’nun ilk çeyrekte en çok araç sattığı yedinci ülke oldu. Renault, söz konusu dönemde Türkiye’de 22 bin 780 araç satarak yüzde 18,3 pazar payı elde etti. Öte yandan, koronavirüs nedeniyle üretime ara veren Oyak Renault'nun 27 Nisan itibariyle üretime devam edeceği açıklandı.

    Ülke Satış (adet) Pazar payı (%)
    1. Rusya 115.713 29,04
    2. Fransa 110.467 24.38
    3. Almanya 43.298 5,65
    4. Brezilya 41.387 7,81
    5. İtalya 33.413 8,83
    6. İspanya 28.284 11,08
    7. Türkiye 22.780 18,31
    8. Çin 21.100 0,65
    9. Güney Kore 19.998 5,27
    10. Hindistan 19.858 2,88


    https://en.media.groupe.renault.com/news/groupe-renaults-revenues-of-eur10-125-million-in-the-first-quarter-of-2020-f0d7-989c5.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Darwin7 (isimsiz ) 1 sa.
    renaulta gerçekten severek istiyerek binen insanın olduğunu düşünmüyorum şahsen bu ülkede varsa bile çok azdır.Durum tamamen mecburiyet.
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    frknsysl (Furkan Soysal) 1 sa.
    Megan iconun bizdeki fiyatına bakınca çok bile. Şimdi 230 a megane icon mu alırsın, yoksa grandland x, civic tarzı araçlar mı.
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